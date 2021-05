O Time da Temporada 2020/21 da Premier League

Mais uma temporada da Premier League está chegando ao fim e várias coisas já foram resolvidas. O Manchester City se sagrou campeão, algo que já era esperado conforme a temporada foi chegando ao fim.

O Manchester United garantiu vaga para a próxima Liga dos Campeões, enquanto as outras duas vagas ainda estão em aberto. Além disso, também já conhecemos os três times rebaixados ao Championship:

Fulham West Brom Sheffield United

Com o fim da temporada, vem a seleção dos melhores jogadores em cada posição. Conversamos com a especialista em futebol Luiza Lima Correia (perfil dela aqui) e separamos aqui os nossos 11 favoritos da Premier League.

Bem, sem mais delongas, vamos para o Time da Temporada da Premier League.

Goleiro – Edouard Mendy (Chelsea)

Indiscutivelmente a contratação da temporada, Mendy tem sido fenomenal para o Chelsea até agora, somando 16 vitórias em 29 jogos.

O Chelsea sofreu apenas 33 gols na liga, sendo o segundo time com menos gols sofridos, e Mendy é um grande responsável por esses números baixos. Na nossa opinião, ele foi melhor que Ederson – do City – e merece ser o goleiro da temporada.

Lateral-direito – João Cancelo (Manchester City)

Sempre confiável nesta temporada, o versátil Cancelo tem sido um bom jogador para o City. Oportuguês tem atuado de forma consistente nesta temporada, marcando uma vez e dando assistência para 3 gols em 26 partidas pelo Manchester City.

Algumas estatísticas mais impressionantes são desarmes realizados (59%), passes importantes (44), chances criadas (47), dribles (47).

Zagueiro – Ruben Dias (Manchester City)

Outra contratação de muito dinheiro pelo Manchester City, Dias acaba de transformar a defesa do City desde que ingressou. Os fãs já estão pedindo ele como o Jogador do Ano da PFA.

Ruben Dias foi uma das razões pelas quais o City sofreu menos gols no campeonato. E, na ausência de Virgil van Dijk, ele tem sido o melhor zagueiro da liga nessa temporada.

Zagueiro – John Stones (Manchester City)

Parecia que a carreira de Stones no City tinha acabado com a contratação de Ake e Dias, mas o ex-zagueiro do Everton deu um passo à frente na ausência de Laporte e combinou bem com Dias para formar a melhor dupla defensiva da Premier League e provavelmente até do mundo.

Ele também marcou quatro gols pelo Citizens nesta temporada.

Lateral esquerdo – Luke Shaw (Manchester United)

Luke Shaw realmente se transformou nesta temporada e parece que ele está de volta ao seu melhor.

Desde que foi deixado de lado por Mourinho durante sua passagem pelo clube, o caminho de Shaw não foi nada fácil. Ele precisou de muita confiança para voltar ao seu melhor e conseguiu.

Nessa temporada o lateral esquerdo de 25 anos conta com cinco assistências e um gol.

O meio-campista alemão chamou a responsabilidade durante a ausência de Kevin De Bruyne e tem sido um dos melhores meio-campistas do mundo nesta temporada.

Gundogan marcou 12 gols e deu assistência uma vez, conseguiu 91% de precisão nos passes e 38 passes importantes.

Meio-campo – Bruno Fernandes (Manchester United)

O meio-campista português de 26 anos é o coração do meio-campo do Manchester United. Tudo começa com ele.

Ele tem grandes números nesta temporada pelo United, incluindo 18 gols e 11 assistências. Ele também criou 105 chances e conseguiu 94 passes importantes nesta temporada.

Meio-campo – Kevin De Bruyne (Manchester City)

O belga de 29 anos jogou 24 vezes pelo City esta temporada, e isso sem nunca deixar de ser importante para o time.

Ele tem 5 gols e 11 assistências nesta temporada pelo City e é um forte candidato ao prêmio de Jogador do Ano da PFA. Ele criou 84 chances e conseguiu 73 passes importantes na liga nesta temporada.

Ala direito – Mohamed Salah (Liverpool)

O egípcio somou 22 gols em quatro assistências nesta temporada e está no mesmo nível de Harry Kane na corrida da chuteira de ouro.

Em um ano em que as coisas foram terríveis para o Liverpool, muitos imaginaram que Salah não teria chances de nenhum prêmio, mas os números falam por si mesmo.

Apesar de toda a dificuldade de seu time na temporada, o egípicio tem jogado um bom futebol e vem mostrando mais uma vez o quanto é importante nos Reds.

Atacante – Harry Kane (Tottenham Hotspur)

O Tottenham teve uma temporada confusa na Premier League, tendo momentos em que ficou próximo ao topo da tabela e outros que ficou mais próximo ao meio dela.

Uma constante, porém, foi o atacante Harry Kane. O inglês de 27 anos marcou 22 gols e deu 13 assistência nesta temporada. Números realmente incríveis.

Além de marcar, Kane esteve fortemente envolvido na jogabilidade do Tottenham e criou 58 chances no processo. Sem dúvida, ele tem sido o melhor atacante do campeonato.

Ala esquerdo – Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Son estava em uma forma elétrica no início da temporada, no entanto, ele não foi capaz de replicar isso na parte final dela. Apesar das dificuldades do Tottenham, Son marcou 17 gols e conquistou 10 assistências e fez uma dupla formidável com Harry Kane.

Title: O Time da Temporada 2020/21 da Premier League