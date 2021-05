Guia básica para alcançar o jackpot

Aposta inicial: é a aposta que inicialmente é realizada por cada jogador, antes mesmo de serem repartidas as cartas.

Bônus: recompensa com certa soma de dinheiro oferecida pelo casino ao jogador. Existem diferentes tipos de bónus de casinos e formas de serem recebidas.

Casino online: seção dos casinos online onde permite jogar com croupier e adversários em momento real.

Coringa(wild): uma carta no qual geralmente possui um símbolo e pode ser usada para substituir outras cartas.

Croupier: pessoa que reparte as cartas e controla o jogo.

Depósito: depositar o dinheiro na conta do adversário.

Limite de apostas (bet limits): a quantidade de dinheiro mínima ou máxima que se acumula com as apostas dos jogadores.

Mano (hand): as cartas com as que o jogador conta em uma jogada.