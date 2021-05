Inovary e Mulheres da Cavalgada Feminina entregam agasalhos em São Joaquim

Não é de hoje que estas duas entidades têm trabalhado em prol da comunidade Joaquinense, e com a aproximação do inverno a Inovary Proteção Veicular e a BNC (Brutas no Comando) da cavalgada feminina realizaram uma campanha do agasalho.

O local escolhido para a entrega foi Casa de Francisco no Bairro Santa Paulina, naquela região são muitas famílias carentes e que precisam de atenção, e toda doação à aquelas famílias proporciona uma melhor qualidade de vida.

Devido ao sucesso da campanha que destinou roupas a cerca de 50 famílias em breve haverá outra arrecadação, os organizadores agradecem as pessoas que fizeram as doações que puderam levar um pouco de calor humano para quem precisa.