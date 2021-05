Defesa Civil do Estado confirma passagem de tornado em Campos Novos

A Defesa Civil do Estado confirmou a passagem de um tornado no município de Campos Novos, no Meio-Oeste, na noite de sexta-feira, 28. A velocidade do vento chegou a 123 quilômetros por hora, causando destelhamentos de residências, queda de postes e de estruturas metálicas, além de tombamento de veículos. Outros municípios da região foram atingidos por tempestade intensa, fortes ventos, granizo e raios.

Equipes da Defesa Civil estadual foram até o local, para apoiar as defesas civis municipais das cidades atingidas. Elas auxiliarão nos no apoio necessário aos moradores e no levantamento de dados. A Prefeitura de Campos Novos decretou situação de emergência. Segundo os dados repassados até o momento, 256 residências foram afetadas em seis bairros, 10 famílias ficaram desalojadas e 20 indústrias foram afetadas.

“Nossas equipes seguem na região e todos os esforços serão empenhados no apoio às famílias. Ninguém ficará sem atendimento nesse momento difícil”, destacou o governador Carlos Moisés.

“Já realizamos contato com o Prefeito de Campos Novos e das outras cidades e colocamos à disposição toda a estrutura do Governo do Estado”, destacou o chefe da Defesa Civil, David Busarello. Segundo ele, as equipes em campo foram reforçadas e agora estão sendo aguardadas as necessidades dos municípios como telhas e colchões. “A orientação do governador Carlos Moisés é atuar com agilidade e prestar todo o apoio necessário”, finalizou.

Ainda neste sábado, 29, a Defesa Civil do Estado liberou para Campos Novos 1.783 telhas de fibrocimento, 222 cumeeiras, 26 cesta básicas para sete dias, 22 fardos de água potável, 50 colchões de solteiro e 50 kits de acomodação solteiro (CELOG Joaçaba).

Conforme avisos meteorológicos emitidos pela Defesa Civil de SC, por meio da Coordenadoria de monitoramento e Alerta, tempestades intensas atingiram diversas regiões do território catarinense. A situação foi provocada pelo avanço de uma frente fria combinada a uma área de baixa pressão.

Prejuízos na rede elétrica





Foto: Divulgação / Celesc



Os fortes ventos causaram problemas na rede elétrica da região, especialmente entre Videira e Campos Novos. Foram derrubadas quatro torres de transmissão de energia de 230kV da empresa Evoltz. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação do Sistema Interligado Nacional (SIN), informou que, por conta disso, houve o desligamento automático da linha de transmissão Campos Novos – Videira, interrompendo a transferência de cargas da Subestação (SE) Videira devido à indisponibilidade de outras linhas de 138 kV na região, atingindo também as SEs Caçador, Caçador Castelhano e Fraiburgo.

A Celesc disponibilizou todas as equipes para auxiliar a transmissora Evoltz a recuperar o sistema e redirecionou o atendimento de algumas de suas subestações de energia para atender Videira e o hospital da cidade, além de percorrer outros municípios para verificar a situação em outros hospitais. Durante o pico do problema, cerca de 90 mil consumidores da região ficaram com o fornecimento de energia interrompido, mas devido aos esforços das equipes, às 17h40 o sistema foi reestabelecido a 26.217 unidades consumidoras, cerca de 29% dos clientes afetados.

A Celesc está trazendo de São Paulo, de forma emergencial, dois grupos geradores a diesel. Os equipamentos devem chegar na tarde deste domingo, 30, e vão atender as cargas prioritárias das suas subestações em Fraiburgo e Caçador. Já nas cidades de Campos Novos, Brunópolis e Monte Carlo, o vendaval também atingiu postes e materiais foram arremessados contra rede elétrica, provocando estragos e queda de energia. Equipes de emergência da Celesc continuam em campo para atender todas as ocorrências naquela área, que foi muito atingida.

Por Flávio Vieira Júnior

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Defesa Civil – DC