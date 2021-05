Coronavírus em SC: Matriz de risco aponta 15 regiões em risco gravíssimo e Grande Florianópolis em situação grave

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou neste sábado, 29, a Matriz de Risco Potencial. A região da Grande Florianópolis se manteve no patamar grave (cor Laranja) e outras 15 na situação gravíssima (cor vermelha) para a transmissão da Covid-19.

Todas as regiões do Estado foram avaliadas com risco máximo (nota 4), ou seja, em nível gravíssimo no quesito capacidade de atenção, o que avalia a taxa de ocupação de UTIs.

Nesta semana, além da manutenção da Serra Catarinense com risco máximo em todos os quesitos, o Planalto Norte também recebeu a pior avaliação em todos os índices pela matriz: evento sentinela (elevação do número de óbitos); transmissibilidade (variação do número de casos); monitoramento (número de exames RT-PCR para Covid-19 processados pelo Lacen) e capacidade de atenção (ocupação dos leitos de UTI).

Por Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado de Saúde