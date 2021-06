Já pensou em fazer alongamento de unhas? Torne seu sonho realidade e acorde todos os dias com as unhas impecáveis!

Unhas bonitas e bem feitas? É a melhor sensação do mundo, não é mesmo? Nada melhor do que se sentir bem com as suas unhas!

Alongamento Fibra de vidro

Existem diversas técnicas de alongamento para as unhas. Entre elas, a unha de fibra de vidro tem ganhado destaque pela aparência natural e resistência. A fibra é uma opção certeira para quem deseja um cumprimento que as unhas naturais não conseguem alcançar, um formato diferente, ou que o esmalte dure mais tempo.

Como é o esmalte em gel

O esmalte em gel é um produto que não precisa de luz UV para secar. Ele seca naturalmente sem cabine, tanto de dia quanto de noite. Geralmente é chamado de esmalte efeito gel, mas também há outros nomes, como o Gel Sem Cabine da Nati, por exemplo. Plástica dos dos pés Técnica perfeito para retirada de calos, rachaduras . Ofereça em poucos minutos e sem dor, para suas clientes pé renovado e macios.

Manicure e pedicure tradicional

Atende clientes e presta tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Antes de agendar seu alongamento é importante checar se você pode fazer ou não, para começar é importante que as unhas estejam com a saúde em dia e que as cutículas não tenham sido removidas das unhas. Converse com a profissional Ana Paula para saber se você está apta. Se você também viciada em unhas grandes e não pode ficar um dia com a unha sem fazer, então agende agora o seu alongamento de unhas!

