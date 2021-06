Pastor que vendia “água milagrosa da cura da COVID” é internado com COVID e tem piora no caso

“Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos” (Mateus 24:23-24).

A notícia que chega é que o empresário e missionário R.R Soares, de 73 anos, foi internado com covid-19 no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus teve piora no caso.

No ano passado, durante o programa de TV, ele havia anunciado a descoberta de uma água consagrada capaz de curar a doença. Soares, aproveitou a situação da Pandemia para “vender” o líquido garantindo propriedades milagrosas e pediu doações em dinheiro dos fies durante o programa SOS da Fé, dando inclusive o número de uma conta bancária para doações.

Será mesmo que água consagrada por ele cura mesmo o COVID ?