Chico Conceito – São Joaquim ganha mais um novo empreendimento

Quem trouxe a surpreendente novidade para São Joaquim são as irmãs Paim: Kátary, Maikely e Isabella junto com sua mãe Carita, que inauguraram em São Joaquim a “Chico Conceito”, inspirado no avô o Tio Chico da Pastelaria, um dos personagens mais benditos de São Joaquim

Uma loja com detalhes que encantam, cheia de cuidados e personalidade em presentes, lembranças e decoração.

Com objetos do dia a dia funcionais e efetivos. A loja Chico Conceito se destaca pelo design e bom gosto, com linhas arrojadas sendo mais um atrativo para Joaquinenses e turistas.

A loja está localizada na rua Lauro Muller, essencialmente ao lado da famosa pastelaria do Tio Chico.