Carro capota na descida da Invernadinha em São Joaquim

Um grave acidente ocorreu na noite de sábado(12), por volta das 22 horas na localidade da Invernadinha, deixando feridos. Segundo o corpo de Bombeiros o trem de socorro composto pelo ABTR-78 e ASU-413 deslocou até a localidade da Invernadinha para atender um acidente de trânsito, saída de pista seguida de capotamento. No local foi constatado que era aproximadamente 30 metros de ribanceira e uma camionete Toyota SW4 de cor branca, placa de Blumenau conduzida por um masculino de 49 anos, com outros 3 passageiros. O condutor, a vítima feminina de 38 anos e o masculino de 56 anos caminharam até a estrada geral e foram avaliados e conduzidos pelas equipes da USA-02 E USB-02 do SAMU para o hospital Sagrado Coração de Jesus. Além destes, ainda no banco do carona estava uma feminina, de 41 anos, consciente e orientada, sinais vitais estáveis, apresentando tontura, queixando-se de dor no membro inferior direito e região da cervical. Ela foi imobilizada em maca rígida e conduzida pelo ASU-413 até o hospital sagrado coração de jesus. Após retirada dos pertences do interior do veiculo, verificado que não havia perigo de um novo acidente a guarnição do abtr-78 retornou ao quartel.

Todas as vítimas foram avaliadas no local pelo médico da USA-02 Dr. Cristiano.

Tipo: Acidente de trânsito

Gênero: Acidente de trânsito com lesões corporais

OBM que realizou o atendimento: São Joaquim

Viaturas: ABTR-78, e ASU-413

Data: 12/06/2021

Local do ocorrido: ESTRADA GERAL INVERNADINHA

Município: São Joaquim

Horário: 22:51h

Informações 5° Batalhão de Bombeiros Militar