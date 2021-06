Bicentenário de Anita Garibaldi: divulgado calendário comemorativo de Santa Catarina

A Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi acaba de divulgar a programação para o ano de 2021 em Santa Catarina, tanto das atividades já concluídas, quanto das que ainda serão realizadas. A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) prevê, para o julho, a abertura da Exposição Anita Garibaldi 200 anos: Vida, Coragem e Paixão. No mês de agosto será realizado um Colóquio Internacional sobre a vida da heroína de dois mundos, bem como uma mostra de filmes e um desafio literário.

O calendário estadual inclui cerca de 160 eventos promovidos por diferentes entidades, órgãos e prefeituras que integram o projeto. As informações foram organizadas pelo Instituto CulturAnita, de Laguna e inseridas na agenda. É possível conferir a programação clicando no link abaixo:

>>> Calendário das comemorações do Bicentenário de Anita Garibaldi em SC

Calendário Internacional

Em breve, a região da Emilia Romagna (Itália) lançará uma página na Internet e um QR Code com a programação do Brasil e da Itália, em comemoração ao aniversário de nascimento de Anita Garibaldi. No sábado, 12, foi aberta a mostra “Anita Garibaldi e la Romagna tra arte, storia e territorio”, no Museu e Biblioteca Renzi (Borghi, Itália), entidade parceira na realização das homenagens à catarinense.

Ano de Anita

O governador Carlos Moisés instituiu o Ano Comemorativo do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi por meio de decreto. Desde 2019, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) vem trabalhando na preparação das programações que marcam este ano.

Criada para organizar as comemorações, a Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Anita Garibaldi foi instituída por meio da Portaria FCC nº 39/2019, e tem o objetivo de promover e difundir a história da heroína catarinense.

O grupo é composto por diversos órgãos públicos, como Secretarias de Estado e prefeituras, além de entidades públicas e privadas, entre as quais, o Instituto CulturAnita, de Laguna. Na Itália, os parceiros são o Museu e Biblioteca Renzi, o Instituto Garibaldi Da Vinci e a Associação Nacional dos Veteranos Garibaldinos.

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura