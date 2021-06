Já pensou em fazer alongamento de unhas? Promoção em unhas de fibra de vidro com Ana Paula

O universo das unhas postiças é irresistível para todas as mulheres que não dispensam mãos impecáveis e sempre feitas por meio de cuidados com as unhas.

Existem diversas técnicas de alongamento para as unhas. Entre elas, a unha de fibra de vidro tem ganhado destaque pela aparência natural e resistência. A fibra é uma opção certeira para quem deseja um cumprimento que as unhas naturais não conseguem alcançar, um formato diferente, ou que o esmalte dure mais tempo.

Vantagens da unha de fibra de vidro

As fibras de vidro para unhas são geralmente usadas na reparação de unhas frágeis ou danificadas que necessitam de uma maior estabilidade, já que essa fibra apresenta alta resistência. Além disso, as resinas que são aplicadas com essa técnica são muito menos agressivas do que aquelas usadas em outros métodos de escultura de unhas.

Vantagens

Elas se adaptam: desde que as unhas naturais estejam saudáveis, a fibra de vidro se adapta a qualquer formato e tamanho.

Naturalidade: por serem transparentes, finas e leves o acabamento se aproxima bastante do efeito das unhas naturais.

Durabilidade: com uma manutenção bem feita, as unhas duram em média um mês. O esmalte dura até 15 dias.

Então se interessou pela unha de fibra de vidro?

