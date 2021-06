O fantástico efeito de sublimação no frio de São Joaquim

Sublimação é a passagem de um substância do estado sólido direto para o estado gasoso, neste caso esse efeito é produzido quando o sol derrete instantaneamente a fina camada de geada criando uma evaporação de cristais de gelo.

O efeito belíssimo desse fenômeno pode ser visto em São Joaquim no Vale do Caminhos da Neve e nas proximidades da Floresta Mágica do Solar do Oriente. Afinal é uma foto mágica de um nascer do sol com cristais de gelo suspenso no ar e em plena sublimação

Veja que efeito fantástico para uma foto: