A imponência da Araucária na Serra Catarinense

No dia 24 de junho é o dia Nacional da Araucária. O Pinheiro, como chamamos na Serra Catarinense é conhecido por sua magnitude e porte elegante, seu nome científico é Araucária Angustifolia, é a árvore mais reconhecida em toda a serra podendo atingir entre 20 a 40 metros de altura. Em março o pinheiro nos presenteia com o amadurecimento das pinhas, cujos pinhões são apreciados na típica gastronomia serrana. Em São Joaquim, a Araucária faz parte de um cartão Postal amálgama as belas paisagem de inverno.

No Solar do Oriente você ainda pode se aventurar nas Floresta Mágica entre os pinheirais por trilhas aéreas e cabos de tirolesa. Sem dúvida uma aventura e tanto que você não pode perder.