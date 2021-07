Quais são as vantagens do mercado Forex?

Para, além disso, o mercado Forex tem ainda toda uma série de vantagens ante o mercado de ações. Enumeramos essas vantagens:

Voltamos a informar que para iniciar atividade no Forex basta ter um capital de US$150.00. É claro que quanto mais capital e quanto maior for o volume das transações, maior será o lucro. Mas se no início quiser somente experimentar, então isto é suficiente.

Os volumes de suas transações podem ser bem maiores que o capital propriamente dito que você investe: pode ultrapassá-lo em algumas dezenas, indo, no máximo, até 100 vezes. À relação entre o valor do capital pessoal e o volume das transações que podem ser realizadas pelo trader chama-se alavancagem. E no Forex Club a alavancagem máxima é de 1:100. Mais à frente falar-lhe-emos pormenorizadamente sobre a alavancagem e você irá entender o quão insignificantes são as taxas bancárias anuais dos depósitos em relação ao que pode eventualmente ganhar no Forex um profissional durante um mês, uma semana ou até mesmo um dia, quando recorre à utilização da alavancagem! A propósito, no mercado de valores a alavancagem está limitada a um máximo de 1:4 – 1:5.

As operações no Forex podem ser efetuadas 24 horas por dia, na hora que lhe seja mais conveniente! É evidente que existem períodos de negócio mais e menos ativos, mas você terá sempre a possibilidade de abrir ou fechar uma posição a qualquer momento. No Forex não existe intervalo para almoço e o broker executará sempre a sua instrução para realização de uma transação.

O mercado Forex é enorme. Os seus participantes são centenas de milhares de bancos e companhias. Isto significa que será sempre possível comprar ou vender pelo menos as moedas mais populares. Você obterá preços vantajosos, e ainda mais, se trabalhar com um broker seguro.

Em períodos de crise as moedas perdem com rara freqüência o seu valor em comparação com as ações (se desejar leia sobre as ações das companhias Enron ou WorldCom). Dizendo isto em terminologia profissional, a volatilidade dos câmbios das moedas é muito menor. Paralelamente, a oferta e procura delas mantém-se constante, em resultado do que os traders podem continuar realizando transações vantajosas até mesmo quando nas bolsas de valores(Como Investir na Bolsa de Valores) deixam de negociar devido a quedas bruscas e repentinas das ações. E embora a volatilidade no Forex seja menor que no mercado das ações, são precisamente os movimentos agressivos das divisas em períodos de crise que, freqüentemente, trazem lucro máximo!

O mercado Forex é um mercado de balcão (over-the-counter), isto é, não está limitado pelas regras de uma Bolsa concreta. As regras e padrões de transação para as pessoas físicas e companhias pequenas são dadas pelas empresas brokers-dealer, tais como o Forex Club Internacional Lda., por exemplo.