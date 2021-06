São Joaquim já tem registro de Neve e de Chuva congelada

A cidade de São Joaquim já tem registro de chuva congelada no amanhecer desta segunda-feira, 28 de junho os primeiros registros foram feito pelo climaterra por volta de 5 horas da manhã e posteriormente moradores de Urupema e Bom Jardim da Serra também tiverem registro de chuva congelada por volta das 8:30 no Vale da Invernadinha. E a pouco por volta 8:30 Já houve registro de neve na cidade no centro de São Joaquim e na localidade do Cruzeiro e vai se intensificar as condições climáticas estão propícias para que o fenômeno realmente ocorra. A tal esperada neve!

Em breve atualizamos

Foto Mycchel Legnahi