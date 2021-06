Chance de Neve e Chuva congelada! Saiba quando e onde poderemos ver a primeira neve do ano de 2021

Atualizado: 27/06/2021

Um dos eventos climáticos maios esperados do ano poderá aparecer já nesta segunda feira (28) quando se abre a janela para a neve e poderá ainda perdurar por terça e quarta-feira veja o vídeo e saiba mais:

Aviso:

Indicativo de frio intenso entre os dias 28, 29 e 30 de junho e 01 de Julho (segunda, terça, quarta e quinta-feira) devido o ingresso de uma intensa massa de ar polar continental (centro de alta pressão) sobre a região Sul do Brasil promovendo dias de tempo firme e ensolarados com formação de geada ampla e até severa em algumas áreas de SC com destaque para os setores do Oeste, Meio Oeste, Serra e Planalto Norte onde as temperaturas mínimas ficam abaixo de 0ºC (temperaturas negativas em varias cidades).

NEVE E CHUVA CONGELADA para o Planalto Sul, Topo da Serra Gaúcha, áreas altas do Oeste e Meio Oeste (Campos de Palmas – próximo ou acima de 1000 m de altitude) entre segunda a quarta-feira (28 e 30/06) devido o ar polar e úmido na baixa atmosfera. Condição propicia a formação de sincelo nos Morros mais elevados do Planalto Sul e a Serra do Espigão.

Formação de geada ampla entre a madrugada e manhã/noite com destaque para os setores do Oeste aos Planaltos e de forma menos abrangente no Litoral e Vale do Itajaí.

TEMPERATURA: Máximas variando entre 6/9ºC no Oeste e Meio Oeste, 9/11ºC no Planalto Norte, 0/4ºC no Topo da Serra, 3/6ºC na região de Lages, 10/13ºC no Litoral Sul e entre 13/16ºC no Litoral Norte e Vale do Itajaí. No auge do frio, mínimas oscilando entre 2/-5ºC na maior parte de SC e nas áreas frias tradicionais do Oeste, Meio Oeste e Planaltos com valores de mínimas entre -5/-8ºC ou até menos (grande chance de quebrar o recorde do ano em Bom Jardim da Serra, -9ºC dia 26/05/2021).

Atenção: fumicultores, hortas comerciais, plantas ornamentais tropicais, frutas tropicais (maracujá, banana entre outras), variedades precoces de frutas de clima temperado (danos por geada), pisciculturas tropicais, maquinário agrícola (anticongelante) nas áreas frias do Oeste e aos Planaltos Norte e Sul. Formação de gelo nas rodovias altas especialmente no Topo da Serra e Campos de Palmas.

Na região de São Joaquim e alhures atenção com as telas antigranizo devido a possibilidade de neve.

Atenção à população carente, especialmente aos moradores de rua nas grandes cidades de SC. Risco de hipotermia.

Por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer