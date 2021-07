Parceria – Crianças fazem parceria com a Assistência Social para entregar sopas em São Joaquim

Visando dar conforto para pessoas em dias mais frios, dois pequenos jovens tiveram a ideia de fazer uma campanha super legal, doar sopas quentinhas e pães em vários bairros da cidade com o intuito de levar um agrado aos mais vulneráveis.

Os irmãos, Davi e Bethina, queriam fazer um canal no Youtube, com a ideia de boas ações, voltado a divulgar e realizar boas práticas e ajuda ao próximo. Segundo a dupla de irmãos, a vontade é seguir ações que a Avó deles realizava em São Joaquim, de alimentos, roupas, cobertores, remédios e festas natalinas em todos os bairros da cidade.



“Queremos seguir o exemplo dela e fazer pelo menos o mínimo do que ela já fez pelos menos favorecidos” contam. O canal ReAção pretende realizar boas ações e práticas educativas para todas as idades.

Os pequenos querem divulgar esse trabalho, com o intuito de levar a mensagem a mais pessoas, para fomentar o assistencialismo e começar a ajudar o próximo.



Com o plano na cabeça, nasceu o canal ReAção, para promover boas ações, onde essa foi uma das várias já desenvolvidas por eles. Na ação do sopão solidário, cerca de 226 porções de sopa foram entregues a pessoas carentes, além de pão de trigo e mais 100 cobertores, que foram entregues posteriormente.

A logística de entrega foi realizada pela secretaria de assistências sociais, onde mobilizou sua frota de veículos e do canal ReAção para ajudar na entrega dos donativos. “Uma ideia que veio de duas crianças, e hoje podemos compartilhar desse alimento quentinho nessa noite fria, com isso fomentando mais parcerias como essa para ajudar quem precisa” conta Marilda.



O canal ReAção promoveu o sopão solidário, em parceria com a assistência social, Jeep club São Joaquim, Polícia Civil, Mercado Nunes, VS multimarcas, Bebeto da rádio difusora, Agropet Santo Antônio de Florianópolis, São Joaquim Materiais de Construção e pessoas autônomas, inclusive crianças que fizeram o preparo das verduras.