Premiere fecha parceria com Amazon para exibir jogos do futebol brasileiro

O serviço de streaming Amazon Prime Video é o mais novo parceiro do canal Premiere, serviço pay-per-view da Rede Globo, e agora passará a exibir os jogos do futebol brasileiro. A parceria foi anunciada pela gigante americana do varejo, e com essa nova sociedade, a Amazon passará a exibir as partidas do Brasileirão, Série B, campeonatos estaduais e Copa do Brasil. Sendo que ao total haverão mais de mil partidas à disposição da plataforma de streaming.

Ao que tudo indica, o serviço custará R$ 79,90 mensais, e tem o pré-requisito do usuário ser assinante do Amazon Prime Video, que custa R$ 9,90 por mês. Ademais, cabe destacar que as exibições feitas pelo Premiere ainda continuarão no Globoplay, outras operadoras de TV por assinatura, parceiros de Telecom, assim como no site ou aplicativo do serviço. O lançamento da marca representa a entrada do serviço de streaming da Amazon nas transmissões esportivas ao vivo no Brasil. Dessa forma, os fãs de futebol nacional terão mais uma alternativa para acompanhar seu time de coração. E hoje não só as plataformas de streaming têm coberto o futebol brasileiro, como também alguns sites de apostas esportivas, que além dos palpites nos desportos oferecem conjuntamente plataformas de cassino com bônus de boas vindas, onde os usuários ganham um saldo promocional para jogar de graça.

Concorrência

Há mais ou menos um mês, uma das concorrentes da Amazon Prime Video, a Star+ da Disney, anunciou que iniciará suas atividades no Brasil em 31 de agosto. E o serviço de streaming parente do Disney+ já revelou que irá apostar suas fichas no esporte para captar novos assinantes.

O cardápio esportivo oferecido pela empresa é vasto, e terá alguns canais como ESPN e FOX Sports. Ademais, o serviço terá em seu catálogo alguns conteúdos que são classificados para o público adulto, como as séries da Fox, e que não podem entrar no Disney+ que é voltado para o público infantil. Até este momento, a Disney não informou quanto custará o serviço. Porém, ela já informou que o cartão de visitas no esporte serão as transmissões da Libertadores da América. Sendo que a Disney tem um contrato com a competição até 2022, devendo exibir todas as partidas ao vivo. Além da Libertadores, outros torneios importantes que estão presentes no Star+ são a La Liga (Campeonato Espanhol), Premier League (Campeonato Inglês) e a Liga Europa. Porém, o streaming também transmitirá competições de outros esportes, como a NFL, MLB, NHL, alguns dos principais torneios de tênis (ATP’s e os Grand Slams dos EUA e Austrália), boxe, golfe, ciclismo e MMA (o evento Bellator).

Enquanto isso, a HBO Max não ficou para trás na corrida por novos assinantes no Brasil, e anunciou que irá transmitir os jogos da Liga dos Campeões. No exterior, já é um tanto comum a inclusão de pacotes com competições esportivas nos serviços de streaming. A Amazon, por exemplo, já adquiriu o direito de transmitir a Liga dos Campeões em alguns países europeus, assim como a Premier League e todos os jogos da NFL realizados nas quinta-feiras.

Com essas gigantes adentrando ao mercado esportivo, vemos claramente uma certa migração das transmissões que antes eram exclusivas dos canais esportivos, indo para os serviços de streaming. Talvez isso se deva à queda acentuada na base de assinantes da TV paga no Brasil, que atualmente gira entre os 14 e 15 milhões, mas que há pouco tempo estava na casa dos 20 milhões. Por enquanto, ainda não sabemos onde isso vai parar, mas é possível que daqui a poucos anos o modelo de assistir futebol ao qual estamos acostumados mude completamente.