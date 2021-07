Homem fica preso em árvore após salto de parapente na Serra Catarinense

Um homem de 57 anos passou por um susto na tarde deste domingo, 4, após ficar preso na copa de uma árvore no bairro Pinheiro Seco, em Lages, na Serra Catarinense, depois de realizar um salto de parapente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 16h30 até a SC-114, onde de cima de um morro conseguiu visualizar a vítima presa a copa de uma árvore. O local era de difícil acesso, devido à mata ser fechada. Para aproximar-se do local, foi necessário abrir acesso na mata com auxílio de um facão, além de realizar um percurso a pé, com os equipamentos, por aproximadamente 30 minutos até o ponto exato onde estava a vítima que estava pendurada pelo equipamento do parapente entre os galhos da árvore.

Com informações Lages Diário