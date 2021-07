Campos brancos de geada e temperaturas negativas na Serra Catarinense

O Estado de Santa Catarina voltou a obter temperaturas negativas durante o amanhecer desta terça (6), quando os termômetros assinalaram marcas abaixo de zero em pelo menos cinco cidades.

A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra com a mínima de -4.5°C de acordo com a Rede de Estações Keiser. Já em São Joaquim a mínima foi de – 3.3°C medida pela Estação G.Hugen.

E em consequência disso, os campos voltaram a ficar branquinhos, recobertos por uma considerável camada de gelo. Os animais tiveram dificuldades na pastagem nas primeiras horas do dia, mesmo assim a geada provocou cenários deslumbrantes, digno do verdadeiro inverno da Serra Catarinense nos campos de baixadas do Vale do Caminhos da Neve.

O registro de geada foi feito em todos os dias de julho até agora.

As mínima Abaixo dos 8°C

-4,5 Bom Jardim*

–3,3 S.Joaquim/G.H

-1,9 Urubici**

–1,7 Vargem Bonita*

-0,9 Urupema**

-0,2 Água Doce*

-1,1 Painel/G.H

-2,6 L.Régis*

-3,3 Fraiburgo*

-4,3 Rancho Queimado/Inmet

-4,6 Monte Castelo**

-4,7 Itaiópolis**

-4,8 Papanduva**

-4,9 Caçador**

-5,0 Major Gercino/Guto

-5,0 Timbé do Sul/M.Zatta

-5,3 Vidal Ramos/C.G

-5,4 Rio das Antas**

-5,5 Tangará**

-5,7 Imbuia**

-5,9 Lages**

-6,1 Major Vieira/Inmet

-6,1 Canoinhas**

-6,4 Matos Costa**

-6,5 Videira**

-6,5 Presidente Nereu/C.G

-6,7 Frei Rogério**

-6,7 Turvo/M.Zatta

-6,8 Três Barras**

-6,8 Mafra**

-6,8 Jaguaruna**

-6,9 Ouro**

-6,9 Campos Novos/Inmet

-7,0 Santa Cecília**

-7,1 Tubarão**

-7,1 Otacílio Costa**

-7,1 Alfredo Wagner**

-7,2 Arroio Trinta**

-7,2 São Bento do Sul**

-7,4 Monte Carlo**

-7,5 Rio Negrinho**

-7,6 B.Retiro**

-7,6 Ponte Serrada**

-7,7 Urussanga/Inmet

-7,7 Jacinto Machado**

-7,8 Içara**

-9,7 Florianópolis**

-*F.Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online