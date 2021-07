Chegada de massa de ar polar nesta semana exige cuidados com a saúde; veja quais

Uma massa de ar frio intensa pode causar a temperatura mais baixa do século em Santa Catarina pode ter um novo recorde histórico de frio nesta semana, conforme os dados da previsão do tempo. Que indica que os brasileiros vão bater o queixo nesta semana por causa da chegada de uma terceira onda de frio neste inverno. E os cuidados com saúde são fundamentais haja visto que as temperaturas mínimas na Serra podem ficar entre -10°C e -12°C, semelhante a menor temperatura já registrada em SC, que foi em Caçador, em 1952, há 69 anos. Contudo a baixa dos termômetros, se tornam mais frequentes os problemas de saúde.

Para enfrentar o frio que se avizinha é preciso ter muitos cuidados bem como reforçar a alimentação e engrossar o agasalho, use varias camadas de roupas, protegendo as extremidades do corpo,use luvas,gorros,meias grossas, cachecol, manto, para passar longe das gripes e resfriados. Também é importante manter-se sempre hidratado. A diminuição da sede não reduz a necessidade de beber água ou líquidos, beba bebidas quentes como os chás. Vale se lembrar também dos bons conselhos das mães e das avós: “capriche nos agasalhos e evite mudanças súbitas climáticas após o banho e ao sair de casa”.

Pessoas mais suscetíveis ao frio são os idosos, crianças, doentes crônicos, sem-abrigo.

Dias mais frios podem contribuir para a ocorrência de infarto em pacientes que apresentam fatores de risco, como aqueles que têm lesões nas coronárias ou são hipertensos.

Segundo os cardiologistas o frio, na tentativa de manter a temperatura do corpo, os vasos sanguíneos se contraem, diminuindo de diâmetro. É a chamada vasoconstrição. “Essa situação pode levar ao infarto e piorar a hipertensão em pacientes com predisposição”.

As doenças com maior incidência neste período são as infecciosas e virais que se manifestam nas vias aéreas superiores, como as gripes e os resfriados. O motivo, segundo os médicos, não são as temperaturas amenas, mas sim o comportamento humano.

Durante o inverno, nós costumamos ficar mais reclusos, temos tendência de fechar as janelas e portas e nos aproximar mais das outras pessoas, o que aumenta a chance de transmissibilidade das doenças”, alertam os cardiologistas.

Em relação aos idosos e às pessoas com comorbidades, os médicos reforçam a importância de se fazer o monitoramento da pressão cardíaca, tomar os remédios controlados de forma regular e se manter aquecido.

“No frio nós temos uma resposta fisiológica natural de aumento da frequência cardíaca e da pressão do sangue. Com isso, aumenta também os riscos de AVC, derrame ou infarto”.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório.

Fique alerta:

Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados;

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

O que fazer antes:

Lave e seque bem mantas, cobertores e blusas guardadas por muito tempo em armários;

Abrigue os animais domésticos nas noites mais frias, pois eles também estão sujeitos aos importunos do frio.

O que fazer durante:

Mantenha-se bem agasalhado e não fique muito tempo exposto a um ambiente frio;

Procure manter-se hidratado, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios por causa do ar frio;

Evite banhos prolongados ou com água muito quente, que provocam ressecamento da pele;

Use soro fisiológico para hidratar olhos e narinas;

Ao usar aquecedores, é importante manter uma fonte de umidificação do ambiente em paralelo (recipientes com água, toalhas molhadas, umidificadores);

Mantenha ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente;

Atenção ao sol: mesmo no frio, é importante manter o cuidado de utilizar protetores;

Atenção redobrada com aquecedores em ambientes mal ventilados;

Evite que as crianças pequenas brinquem na cozinha, atraídas pelo calor. Líquidos e panelas quentes podem causar graves acidentes;

Não improvise para manter ambientes aquecidos, utilizando churrasqueiras e latas com fogo, por exemplo;

Se observar pessoas em situações de vulnerabilidade diante de temperaturas baixas, avise imediatamente a Defesa Civil do seu município.

UM RISCO QUE PODE PASSAR DESPERCEBIDO NO INVERNO É O AUMENTO DA PRESSÃO SANGUÍNEA. PARA O CORPO FICAR AQUECIDO, O ORGANISMO COMPRIME OS VASOS SANGUÍNEOS E O SANGUE CORRE LENTAMENTE, O QUE ACABA AUMENTANDO A PRESSÃO. OS CASOS DE INFARTO E AVC NO INVERNO AUMENTAM EM 30%. MANTER O CORPO QUENTE, COM AGASALHOS RESISTENTES AO FRIO, É ESSENCIAL NA MANUTENÇÃO DOS NÍVEIS NORMAIS DE PRESSÃO. PORÉM NÃO BASTA SOMENTE USAR VÁRIAS PEÇAS PESADAS. A DICA PARA LHE DEIXAR QUENTINHO E ACONCHEGANTE É SE VESTIR EM CAMADAS. ASSIM, VOCÊ FICA SEMPRE AQUECIDO E SE, POR ACASO, BATER O CALOR, É SÓ ABRIR TIRAR UMA DAS CAMADAS QUE ESTÁ TUDO RESOLVIDO.

OUTRA DICA IMPORTANTE SÃO AS OPÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS QUE PODEM AJUDÁ-LO. ENTRE ELES ESTÃO: MEL COM PRÓPOLIS SABOR AGRIÃO; MEL COM PRÓPOLIS SABOR EUCALIPTO; E MEL COM PRÓPOLIS E EXTRATO DE ALHO. SÃO ÓTIMOS PARA HIDRATAR A GARGANTA E DIMINUIR A SUA DOR, AUXILIAM NO COMBATE À GRIPE E TOSSE, ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS.

CUIDADOS NO TRANSITO

COM O FRIO COMO ATRATIVO, TURISTAS SE DESLOCAM PARA A REGIÃO PROPICIA A FENÔMENOS DE INVERNO, CONTUDO ALGUNS CUIDADOS COM NEVE E GELO NA PISTA DEVEM SER TOMADOS, CAUTELA MÁXIMA COM SAÍDAS DE PISTA, DERRAPAGENS E ACIDENTES MAIS GRAVES PODEM OCORRER COM MAIOR INTENSIDADE DURANTE A ÉPOCA DE FRIO. NOS TRECHOS DE SERRA, ONDE A UMIDADE É MAIS PRESENTE.

PARA UMA MAIOR SEGURANÇA NO TRÂNSITO É IMPORTANTE LIMPAR BEM O PARA-BRISA, JANELAS E OS FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS. CONSEGUIR VISUALIZAR OS OUTROS VEÍCULOS E SER VISTO É ESSENCIAL. ISSO VALE TAMBÉM PARA QUANDO OS VIDROS FICAM EMBAÇADOS. DEVIDO ÀS TEMPERATURAS BAIXAS, OS VIDROS COSTUMAM FICAR FECHADOS E HÁ POUCA CIRCULAÇÃO DE AR. POR ISSO, É PRECISO LIGAR O AR-CONDICIONADO OU AR-QUENTE E AGUARDAR AS GOTAS SE EVAPORAREM.

DURANTE O INVERNO, AS RODOVIAS ESTADUAIS CATARINENSES SÃO AFETADAS PELAS BAIXAS TEMPERATURAS E PODEM TER A FORMAÇÃO DE GELO OU ATÉ MESMO NEVE SOBRE AS PISTAS DE ROLAMENTO. A POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA DE SANTA CATARINA, LANÇOU A OPERAÇÃO INVERNO, VEJA AS RECOMENDAÇÕES DA PMRV AOS USUÁRIOS QUE TRAFEGAREM POR ESSAS VIAS:

Planeje com antecedência a viagem. Evite transitar durante a noite. Com a temperatura ainda menor, a visibilidade fica prejudicada e a probabilidade de deslizamentos sobre a pista é maior;

Faça a manutenção do carro. É preciso verificar a bateria, nível do óleo, freios, radiador, faróis e lanternas. O sistema de ignição também precisa estar em ordem e a calibragem dos pneus deve ser verificada. Os condutores devem ter o cuidado de adicionar anticongelantes ao líquido dos radiadores dos veículos para evitar maiores problemas e surpresas;

Quando for ligar o carro, limpe o excesso de neve que estiver no teto, capô e vidros. Antes de sair com o veículo, limpe os vidros embaçados para melhorar a visibilidade. Ligar o ar- condicionado pode ajudar. É obrigatório, mesmo de dia, ligar os faróis e as lanternas;

Observe as placas de sinalização que indicam possibilidade de gelo sobre a pista. Nestes locais redobre a atenção, como também nas áreas de sombra sobre a pista e observe se realmente há a presença de gelo;

Se houver, informe o Posto da PMRv pelo telefone 198, para que o policial de serviço possa auxiliar no deslocamento com dicas e orientações sobre o trânsito no local.

GERALMENTE AS PESSOAS FICAM ALOITAS PARA IR ATÉ PONTOS COM BAIXA TEMPERATURA PROPÍCIOS A NEVE OU A GELO NA PISTA, COMO AO LONGO DO TRAJETO TERÁ PAISAGENS INESQUECÍVEIS PARA ADMIRAR, ESTACIONE O CARRO OU MOTOCICLETA EM UM LOCAL SEGURO, DE PREFERÊNCIA MIRANTES. PORÉM, EVITE PARAR EM ACOSTAMENTOS ESTREITOS.TENHA CUIDADO AO APROXIMAR-SE DE ÁREAS COM SOMBRA, UMA VEZ QUE SÃO ESTAS AS SEÇÕES DA ESTRADA QUE GELAM MAIS DEPRESSA E AS QUE ASSIM PERMANECEM GELADAS DURANTE MAIS TEMPO APÓS O SOL NASCER. CUIDADO COM AS GEADAS: AS ÁREAS DA ESTRADA QUE PARECEM MAIS PRETAS E BRILHANTES PODEM FAZER COM QUE SEU VEÍCULO DE REPENTE PERCA A TRAÇÃO. DIMINUA A VELOCIDADE E OPTE POR UMA MUDANÇA MAIS BAIXA. AS CORRENTES DE NEVE NÃO SÃO EFICAZES NAS ESTRADAS COM GELO, E A MELHOR SOLUÇÃO É A REDUÇÃO DA VELOCIDADE E A CONDUÇÃO COM PRECAUÇÃO.

QUANDO HOUVER NEBLINA , CERRAÇÃO, GELO OU NEVE NA PISTA, DIRIJA DEVAGAR E COM OS FARÓIS LIGADOS. CASO HOUVER FLUXO INTENSO DE TRÂNSITO, AUMENTE A DISTÂNCIA DO AUTOMÓVEL DA FRENTE.E ACABAM NÃO PENSANDO NOS RISCOS QUE EXISTEM, PORÉM,COM AS ESTRADAS MOLHADAS, COBERTAS DE NEVE OU CONGELADAS, AINDA QUE PARCIALMENTE, É FUNDAMENTAL FREAR DE MODO SUAVE. MESMO COM O CONTROLE DE TRAÇÃO UMA FRENAGEM BRUSCA, ESPECIALMENTE EM CURVAS, PODE FAZER COM QUE OS PNEUS PERCAM A ADERÊNCIA E O CARRO ACABE DESLIZANDO E ‘GIRANDO’ NA PISTA. PORTANTO, EVITAR FREADAS BRUSCAS É ESSENCIAL, PARA QUE SEU CARRO TENHA MAIOR ESTABILIDADE. SITUAÇÃO É, IMPORTANTE DIRIGIR COM PRUDÊNCIA E RESPEITANDO OS LIMITES IMPOSTOS PELO FENÔMENOS NATURAL DE INVERNO.

OUTRA CAUTELA É AO AMANHECER CAMINHAR SOBRE LUGARES COM GELO, PRINCIPALMENTE IDOSOS DEVEM TER MUITO CUIDADO, FAVORECE A FORMAÇÃO DE GELO, MOTIVO DAS QUEDAS HOMÉRICAS. EXISTEM DUAS QUESTÕES QUE VOCÊ PRECISA OBSERVAR: IMPERMEABILIDADE E SOLADO ADEQUADO. A PRIMEIRA É ÓBVIA: PÉS MOLHADOS = CONGELAMENTO NA CERTA. O RESTO DO SEU CORPO VAI FICAR FRIO E VOCÊ NÃO VAI CONSEGUIR SE AQUECER DE JEITO NENHUM. SEU SAPATO TEM QUE SER IMPERMEÁVEL. BOTAS ADEQUADAS OU GALOCHAS SÃO AS MELHORES IDEIAS – SE FOREM REFORÇADAS INTERNAMENTE COM ALGUM PELO PARA TE MANTER QUENTINHO, MELHOR (PODE SER DE CARNEIRO, POR EXEMPLO). ALÉM DISSO, AS SOLAS TEM QUE SER ANTIDERRAPANTES. SE SUAS SOLAS FOREM LISAS, É QUEDA.

