Frio de -10ºC faz a Serra Catarinense amanhecer congelada

A serra Catarinense teve o amanhecer mais congelante do ano, nesta última sexta-feira (30), quando os termômetros atingiram a impressionante marca de -10°C. A menor temperatura foi obtida pela rede de Estações Kaiser no município de Bom Jardim da Serra, na localidade de Terra do Gelo, a cerca de 4 km do centro da cidade.

Já em São Joaquim a mínima foi de – 9.3°C resultando em campos e montanhas recobertas por puro gelo. No vale do Caminhos da Neve um lago chegou a congelar e dava para andar e se deitar sobre a superfície da água.

Nas cidades onde as mínimas se obtiveram bem abaixo de 8 graus negativos foi possível observar, até mesmo, o congelamento de canos residenciais deixando parte da população sem água pelas primeiras horas do dia.

Imagens: Mycchel Legnaghi