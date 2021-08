Parte de prédio desaba e homem fica ferido no centro de São Joaquim

Um incidente nada comum ocorrido no final da tarde desta última terça-feira (3), por volta das 18h30min, deixou um homem ferido após ser atingido por parte de um prédio que desabou sobre ele na esquina do calçadão de São Joaquim.

O homem que trabalhava como taxista, ponto do calçadão da Rua Lauro Muller, transitava próximo ao calçadão quando foi atingido por um parte do prédio que se descolou da parede do terceiro andar.

O taxista se salvou por pouco, mas ficou ferido encaminhada Hospital sagrado coração de Jesus pelo corpo de bombeiros de São Joaquim com escoriações pelo corpo.

O local foi interditado pela Defesa Civil do município e o e o prédio deverá passar também por uma inspeção pelos dos órgãos municipais.