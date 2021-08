Cancelado o 34º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria 2022

A patronagem do CTG Porteira do Rio Grande comunica o cancelamento do 34º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que estava previsto para ocorrer de 29 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022.

A decisão foi tomada em respeito à vida dos participantes e da comunidade, tendo em vista à pandemia do Coronavírus (Covid-19) e seguindo as orientações dos protocolos de saúde, os quais solicitam que se evite situações de aglomeração de pessoas.

“Impossível não haver aglomeração, pois cerca de 30 mil pessoas ficam acampadas durante os dias da nossa festa, sem contar os nossos visitantes e competidores, e não podemos colocar a vida de quem nos prestigia em risco”, afirma o patrão Elvio Guagnini Rossi.

A patronagem do CTG Porteira do Rio Grande espera poder encontrar a todos com saúde no próximo Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria.

Por ELVIO GUAGNINI ROSSI/ Patrão