Falece Irmã Artúris grande educadora na Serra Catarinense

Realmente uma guerreira em propagar a educação de qualidade, a palavra de Deus, da paz e da luz! Dedicada, Divina e amada!!!

Irmã Artúris, tinha como lema: “Tua Providência ó Pai, tudo governa”.

Irmã Artúris, nasceu em Venâncio Aires/RS, no dia 25 de Setembro de 1921, com seus noventa e nove anos e 10 messes, destes 78 anos vividos como Consagrada. Irmã Artúris com seu jeito peculiar de ser cativou muitos, e com sua sabedoria ajudou muitos a encontrarem seu caminho, nos últimos 17 anos de sua vida já com mais de 80 anos participou ativamente nas atividades da casa da Providência onde deixou grandes marcas, essas marcas também encontramos em outros espaços de sua ação Missionária, em suas partilhas falava com orgulho do quanto amava ser EDUCADORA, e que educadora.

A Missa de corpo presente será às 09:30 de hoje, dia 09 de Agosto é logo após o sepultamento, seguindo as orientações sanitárias.

Querida Irmã Artúris, descanse em paz e interceda por nós que aqui seguimos nosso caminho.

Fonte Colégio Santa Rosa de Lima