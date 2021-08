A tecnologia por trás dos jogos de roleta online

Uma das formas mais populares de jogo online é, sem dúvida, a Roleta. Depois de tomar o mundo dos cassinos físicos, o único caminho era seguir, e o jogo clássico voltou-se para a cena do cassino online ao vivo. A popularidade da Roleta online é creditada à simplicidade do jogo; puramente um jogo de azar para aqueles que estão dispostos a aceitar o desafio – independentemente de sua habilidade de jogo, ou falta dela. Com a mudança para os jogos online, surgiu toda uma série de novas tecnologias, todas usadas para aprimorar a jogabilidade e trazer o cassino para o conforto da sua casa.

Continue lendo para descobrir mais sobre a tecnologia usada para facilitar este jogo cada vez mais popular.

Manter o jogo aleatório

Para garantir que o jogo permaneça aleatório e justo, os sites de jogos online empregam um Gerador de Números Aleatórios (RNG). Entre os jogos online regulares e a edição ao vivo, pensa-se que a última é a que é verdadeiramente aleatória. O jogo americano duplo zero normalmente oferece chances de 2,6% em uma única aposta, enquanto a versão europeia um zero oferece 2,7%. Em última análise, o objetivo de cada jogo de Roleta online é igualar as mesmas probabilidades cada vez que a roda é girada.

Hoje em dia, existem sistemas RNG que vão anotar a história dos números que foram escolhidos ao longo do jogo, antes de passar a selecionar o próximo número vencedor. Por causa disso, a probabilidade de a bola cair no número da mesma cor é quase impossível – mesmo que tudo ainda esteja em jogo. Esses sistemas RNG usados ​​em jogos de roleta online usam um conjunto complexo de algoritmos para garantir que a bola tenha uma memória de onde caiu antes.

Por causa disso, podemos realmente chamar o jogo de aleatório? Para ser considerado completamente aleatório, não deve haver nenhum padrão ou previsibilidade para o evento, mas com um software especialmente projetado para garantir a aleatoriedade do jogo, não é bem esse o caso.

O formato

Você ficará feliz em saber que jogar online será quase idêntico a puxar uma cadeira em uma mesa de jogo físico, talvez apenas um pouco mais brilhante graças aos gráficos mais recentes. Você encontrará a roda altamente animada e a mesa de fichas e números pronta para sua seleção. Conforme a pequena bola branca gira em torno da roda, você terá uma visão clara da ação.

Ao vivo

Quando pensávamos que o jogo online não poderia ficar melhor, surgiu a chance de jogar ao vivo no conforto da sua casa. Já se foram as mesas animadas, e aí veio uma nova onda de configurações de estúdio e o que há de mais moderno em tecnologia de câmera. No início, os jogos de Roleta ao vivo deixavam um pouco a desejar, visto que eram filmados em cassinos reais, durante jogos reais com – você adivinhou certo – jogadores reais. Isso fez com que as pessoas passassem na frente da câmera durante os momentos cruciais e várias dificuldades tecnológicas. Assim, a criação de jogos de Roleta ao vivo encontrou um novo lar em estúdios dedicados onde não houve interrupções, com uma atualização feita na tecnologia e câmeras utilizadas.