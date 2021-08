Martinez cinquentou com muita vitalidade e talento musical ao lado de amigos e familiares

Martinez, nome artístico de Erton Luiz de Oliveira, “cinquentou” neste ultimo final de semana e foi comemorado com família e amigos em um especial musical no Terraço Pub.

Ele que nasceu no Rio Grande do Sul mais é apaixonado por São Joaquim, terra que sempre o acolheu, além de gostar muito do frio, se sente imensamente agradecido a Deus, a família e amigos e os artistas que deram brilho para o evento ao São Joaquim Online ao Terraço Pub e todos os parceiros que compareceram, continuamos ”levando alegria através da música”.

-“São Joaquim que permitiu que mostrasse meu som, se Deus me permitir um dia ser reconhecido na musica, vou levar essa gratidão eternamente” (Martinez).

Artistas que se apresentaram no especial do 50º de aniversário do cantor Martinez: Pagode DakeleJeito, Junior Andrade e Banda, Fabiano Ferreira, Wynik Lucas, Porto Martinez e Diana, Douglas Porto.