Johnny Depp e Jeff Beck lançam novo álbum juntos

Após uma longa disputa judicial contra Amber Heard, sua ex-esposa, Johnny Depp lançou nesta sexta-feira (15) um novo projeto musical em conjunto com o guitarrista Jeff Beck.

Com treze faixas, o projeto foi intitulado “18”, e é um misto de composições originais e covers de outros artistas, como John Lennon e Beach Boys.

“18” ganhou este nome pelo sentimento de jovialidade que os dois artistas sentiram na construção do projeto, de acordo com Beck. “Nós brincávamos sobre como nos sentíamos aos 18 anos novamente, então esse se tornou o título do álbum também.”

Essa não é a primeira investida musical de Depp, mais conhecido pelo público por seus trabalhos no cinema. Ele integra a banda “Hollywood Vampires”, ao lado de Alice Cooper e Joe Perry, que lançou dois álbuns em seus doze anos de atividade até o momento.

O nome de Johnny Depp ganhou as manchetes nos primeiros meses deste ano devido a uma disputa judicial com a ex-esposa Amber Heard, que o acusou publicamente de violência doméstica. Depp moveu um processo de difamação contra a atriz, que também o processou por difamação.

O caso, que teve repercussão mundial, foi concluído com o veredicto de que ambos são responsáveis por difamação. Amber Heard terá que pagar US$ 10 milhões de indenização e Depp, US$ 2 milhões.

Fonte: CNN Brasil