A importância da Leitura para a vida

A leitura desempenha um papel muito importante em nossa vida. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas a valorizam como deveriam. Ela é benéfica em diversos pontos da vida do ser humano, e está presente no dia a dia de todos nós.

A partir do momento em que uma pessoa aprende a ler, ainda pequeno, inicia-se o estímulo à criatividade, e se fortalece a memória, pontos importantes no desenvolvimento infantil.

Mas é de suma importância estimular a criança a ler desde muito cedo.

A leitura está ligada a diversos pontos da nossa vida. E oferece ao leitor conhecimento em qualquer área que deseje se desenvolver.

Na vida pessoal como profissional

Mas vale frisar que a leitura não contribui apenas para o desenvolvimento profissional, como pessoal também. Ademais, ela aprimora o desenvolvimento intelectual de cada um, gerando em nós o pensamento crítico.

Além disso, a leitura promove grandes estímulos em nosso cérebro.

Outro grande benefício da leitura, é que ela permite que tenhamos um vocabulário mais extenso, dando-nos a oportunidade de nos expressarmos e escrevermos melhor.

Nas escolas, os livros seguem sendo o principal meio de se formar bons alunos. No entanto, atualmente incentivar esse hábito pode ser um pouco mais complicado que antes. Afinal de contas, a tecnologia tem invadido todos os ambientes, incluindo as escolhas.

Não que isso seja algo ruim, pois precisamos acompanhar a evolução que o mundo está vivendo. Porém, não podemos deixar de lado a grande importância que a leitura tem para a nossa vida.

Cultivar o hábito da leitura em meio ao mundo atual e suas tecnologias tem sido mais difícil. Pois, desde muito cedo, as crianças já estão em contato com a internet, celular, notebook e etc.

Além disso, as pesquisas que, antes eram feitas em livros, podem ser feitas facilmente na internet hoje em dia. Além disso, o aumento do consumo das redes sociais também tira o foco do jovem de praticar a leitura.

A tecnologia aliada dos dias atuais

Porém, a tecnologia também pode ser grande aliada. Afinal de contas, é possível ler livros online, em seus smartphones, ou até mesmo em seus tablets ou Kindles.

Ou seja, professores podem buscar na tecnologia um aliado para tornar seus alunos leitores, estimulando o prazer pela leitura, até mesmo no incentivo em salas de aula do melhor livro para cada gosto.

Além da parte de conhecimento intelectual, a leitura também molda o ser humano. Através dela, temos a oportunidade de conhecer histórias diferentes, realidades opostas a que vivemos, culturas distintas. Com isso, podemos aprender como sermos pessoas melhores as outras pessoas também.

A leitura oferece a oportunidade de conhecimento, transformação e diversão. Há uma infinidade de benefícios vindos dela que nos garante uma vida melhor em diversos aspectos.

Lembrando que o estímulo à leitura deve ocorrer desde cedo. Para que a criança cresça sabendo da importância que ela tem para a nossa vida.

Lendo, o ser humano se tornará mais inteligente, descobrirá novas oportunidades, conhecerá novos mundos, e se desenvolverá como ser humano.

Em resumo, a leitura estimula a imaginação, melhora muito o vocabulário e também a escrita, exercita a memória e nos faz “viajar” literalmente!