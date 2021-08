Desafio da bala congelada: especialistas alertam para os riscos à saúde

A nova moda que invadiu as redes sociais pode provocar doenças cardiovasculares, diabetes, intoxicação alimentar e outros males.

Um desafio mundial e aparentemente inocente virou moda e invadiu as redes sociais no Brasil, mas tem preocupado médicos. A brincadeira consiste em fazer uma receita de bala com diversos ingredientes diferentes e congelar o doce em uma garrafa. Alguns jovens que realizaram o desafio relatam ter sentido mal-estar depois de ingerir a “pasta”. As principais reclamações envolvem dores no estômago, vômitos e diarreias.

Essa tendência consiste em fazer um doce e congelar para virar uma bala. Mas, com o passar do tempo, as pessoas vêm tentando misturas diferentes, que podem trazer consequências para o organismo;

Com informações R7