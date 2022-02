SC identifica primeiro caso da subvariante BA.2 da Ômicron; já são 5 casos no Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) informou, neste sábado (5), que foi identificado o primeiro caso da subvariante BA.2 da variante de preocupação Ômicron da Covid-19 no estado. Nesta sexta-feira (4), o Ministério da Saúde havia confirmado três casos no país; agora, o número total subiu para cinco.

Dois foram identificados em São Paulo. O Ministério da Saúde (MS) também confirmou dois pacientes com a variante no Rio de Janeiro.

Em Santa Catarina, o caso foi detectado em um homem de 42 anos, morador de Florianópolis. Ele apresentou sintomas de síndrome gripal e não chegou a ser hospitalizado. O MS confirmou que foi notificado.

“O município de Florianópolis foi imediatamente comunicado, e informou que vem monitorando o caso, que cumpriu o período de isolamento preconizado, bem como está realizando monitoramento de contatos próximos”, disse em nota a SES.

O diagnóstico do morador catarinense foi realizado pelo Laboratório Central (Lacen), por meio do exame RT-qPCR, que encaminhou a amostra para o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fonte: G1