Proerd retoma as atividades em Santa Catarina

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) está retornando as suas atividades a partir da próxima semana. Por causa das recomendações de prevenção e proteção contra a Covid-19, o programa havia suspendido as suas atividades durante o ano letivo de 2020.

O retorno irá acontecer de acordo com as coordenações locais e as escolas. O Proerd tem como base o programa internacional Drug Abuse Resistance Education (Dare), sendo certificado por este órgão e seguindo toda sua metodologia e orientações, de forma adaptada e padronizada no Brasil. A Rede de Segurança Escolar, por seu turno, vem a somar este programa dentro das escolas, restabelecendo a ordem interna e arredores, através da patrulha escolar.

Dentro deste ainda há o Estudante Cidadão que, por sua vez, com base na filosofia de polícia comunitária, é responsável por resgatar o culto aos símbolos nacionais e estimular a disciplina no estudante.

Assim, a PMSC, por meio de sua Coordenação Estadual dos Programas Preventivos Institucionais, desenvolveu um plano de ação para retomada das atividades relativo ao ano letivo de 2021, segundo semestre, com base nas orientações trazidas pelo Dare, adaptadas e alinhadas em reunião com a Câmara Técnica do Proerd, para que siga um padrão a nível nacional, bem como atinente ao Decreto Estadual nº 1003 de 14 de dezembro de 2020, e, especialmente, Portaria Conjunta SES/SED/DCSC/1967, de 11/08/2021, e demais orientações e legislações estaduais, nacionais e internacionais (Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde).

