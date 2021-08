Fenômeno Lua Azul acontece neste domingo e poderá ser visto em Santa Catarina

Neste domingo (22), a noite de Santa Catarina vai ser presenteada pela chamada Lua Azul, ou ‘Blue Moon’, como é conhecida em inglês. O fenômeno mais recente dessa modalidade ocorreu em 31 de outubro do ano passado. Esse evento acontece com o aparecimento de duas luas cheias dentro do mesmo mês.

De acordo com o Observatório Naval dos Estados Unidos, cada ciclo lunar dura aproximadamente 28 dias. Assim, quando ocorre uma lua cheia no início do mês é provável que haja uma segunda no final. Entretanto, a definição original do termo Lua Azul não seria exatamente o mesmo.

Conforme a revista americana especializada “Sky & Telescope”, o termo surgiu em 1930. Seria, na verdade, a ocorrência da terceira lua cheia em uma mesma estação do ano. É justamente o que vai ocorrer neste domingo, quando teremos no céu a terceira lua cheia do inverno.

A primeira ocorrência se deu em 24 de junho e a segunda em 23 de julho. Assim, conforme a definição original do termo, a lua cheia deste domingo corresponderá à ocorrência da chamada ‘Blue Moon’, ou Lua Azul.

Apesar de ser denominada azul, a lua vai aparecer como de costume, nas cores cinza, branca e prateada. Segundo peritos, a lua ficou azul em poucas ocasiões, devido à poeira, cinza e fumo na atmosfera, provocadas por grandes erupções vulcânicas ou incêndios florestais. O fenômeno deve ocorrer novamente em agosto de 2023.