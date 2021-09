Campanha do Setembro Amarelo do MPSC aborda esgotamento mental e adoecimento psíquico

Com o slogan “Tudo bem não estar bem. E tudo bem procurar ajuda também”, a campanha do Setembro Amarelo do MPSC vai mostrar que, após um ano e meio de pandemia, muitas pessoas estão vivendo um grande esgotamento mental, por isso palestras e postagens nas redes sociais irão incentivar o público a buscar ajuda para lidar com momentos difíceis.

Cansaço, pressão excessiva, autocobrança, esgotamento mental e adoecimento psíquico serão alguns dos temas abordados pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) ao longo do próximo mês. Conhecido como Setembro Amarelo, o mês de conscientização sobre a saúde mental será marcado por atividades on-line e postagens nas redes sociais do MPSC.

Com o slogan “Tudo bem não estar bem. E tudo bem procurar ajuda também”, a campanha vai mostrar que, após um ano e meio de pandemia, muitas pessoas estão vivendo um grande esgotamento mental. A ideia é normalizar o debate sobre saúde mental e incentivar que os integrantes do MPSC e o público em geral busquem ajuda para lidar com essas questões.

Essa abordagem sobre a saúde psicológica busca prevenir problemas mais graves, como o desenvolvimento de depressão, transtornos de ansiedade e o suicídio. No mesmo caminho, o MPSC quer empoderar a rede de apoio, levando informação sobre acolhimento e socorro às vítimas de transtornos mentais.

As atividades do Setembro Amarelo incluem uma live, no dia 2/9, às 19h00, com o título “Saúde mental, sofrimento psíquico e suicídio: vamos conversar?” e materiais nas redes sociais. O evento contará com a presença de profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde mental. A transmissão será aberta ao público no canal do MPSC no YouTube.

De acordo com o Promotor de Justiça Douglas Roberto Martins, coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor (CDH), “a participação do Ministério Público de Santa Catarina na campanha do Setembro Amarelo é uma oportunidade de, dentro do calendário de eventos e responsabilidade do MPSC, falar sobre o sofrimento mental, com o objetivo de derrubar mitos e tabus a ele relacionados”.

“Neste ano, mais uma vez, estamos adequando o evento à realidade que vivenciamos, seja na forma de realização, 100% virtual para atender à necessidade de distanciamento social e prevenção da transmissão, seja na temática abordada. Afinal, após mais de um ano e meio de transformações e desafios sociais, econômicos e sanitários, tudo bem não estar bem. E tudo bem procurar ajuda também”, reforça o Promotor de Justiça.

Mês de conscientização e prevenção

Desde 2014, setembro é considerado o mês de referência para campanhas de conscientização e prevenção ao suicídio, por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina.

No MPSC, o Setembro Amarelo é pauta de eventos anuais desde 2015. Entre os temas já abordados estiveram “Doenças mentais: falar para prevenir, conhecer para tratar”, “Não se esconda atrás dos emojis” e “Distantes, mas juntos”. Esse último, de 2020, abordou o problema do adoecimento mental durante a pandemia de covid-19, que ainda afeta a saúde de muitos brasileiros.

A cobrança por uma grande produtividade nesse período, mesmo em condições adversas, levou muita gente a desenvolver problemas de saúde mental. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, demonstrou que 65% dos participantes tiveram piora na saúde mental durante a quarentena. Por isso, o MPSC pretende abordar este ano o esgotamento mental como uma das pautas principais da campanha, tanto para o público interno quanto para o externo.

Palestras

2/9/2021 (quinta-feira) a partir das 19h00:

Rodrigo Rosa Silveira: Médico com especialização em Psiquiatria. Mestre em Saúde Coletiva, especialista em Saúde Mental da Infância e Adolescência.

Amanda Mont’Alvão Veloso: Psicanalista e jornalista, doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC/SP, com pesquisa sobre linchamento, linguagem e inconsciente.

Soraya Carneiro Carvalho-Rigo: Psicóloga, psicanalista e coordenadora do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (NEPS/CIAVE) da Bahia.

SAIBA COMO BUSCAR AJUDA

Além de conscientizar sobre os diferentes sintomas psicológicos, o MPSC também vai divulgar informações sobre as formas de procurar ajuda. Afinal, o acolhimento nesses momentos é fundamental para sair de situações delicadas.

Se você sente que necessita de suporte emocional ou conhece alguém que precisa de ajuda, entre em contato ou indique o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma iniciativa gratuita que oferece apoio emocional especializado. Ele pode ser contatado por chat no site, por e-mail ou pelo número 188, a qualquer momento.

Além disso, o Sistema Único de Saúde oferece atendimento para quem sofre com problemas de saúde mental. Procure a Unidade Básica de Saúde da sua localidade e se informe. Afinal, tudo bem não estar tudo bem! E tudo bem procurar ajuda também.

Fonte: Ministério Público de Santa Catarina.