Entendendo as Principais Estratégias da Roleta

A emoção que se cria enquanto se observa com suspense o momento em que a bola gira para parar num número é único, então não é de admirar que este jogo de mesa seja dos mais antigos e tenha permanecido até aos dias de hoje

História da Roleta

Pessoas de antigamente a jogar roleta

A roleta foi inventada, por um acaso, no fim do século XVII. O seu inventor, Blaise Pascal, físico e matemático francês, estava a tentar contrariar as leis da física criando uma máquina de movimento perpétuo, ou seja, que continua a trabalhar sem a necessidade de um estímulo exterior. O resultado não foi o esperado, mas mesmo assim ele identificou que havia ali algo especial. Essa invenção viria a dar origem ao que conhecemos hoje como roleta, que embora não tenha um movimento perpétuo, igualmente lhe trouxe sucesso, por ter inventado um dos melhores jogos de casino de todos os tempos. Desde lá até agora, a roleta já é jogada há seculos e continua a ser imensamente popular. Ele é muito simples de ser jogado, o que com certeza também contribui para a sua popularidade. Nas últimas décadas, a roleta tem sido dos jogos que mais se destaca nos casinos online também que, apesar de ser jogado num computador, tablet ou smartphone, não perde a reconhecida emoção de o jogar.

Estratégias para a Roleta

Pessoas a jogar numa roleta física tradicional

Ao longo dos séculos, foram sido desenvolvidas e adaptadas várias estratégias para a roleta e neste artigo iremos abordar as principais. Se deseja praticar o jogo online podemos recomendar que visite o casino online da 888, um dos operadores portugueses mais respeitados e conceituados e aqui pode encontrar jogos de roleta Europeia mas também de low e high stakes.

A roleta é um jogo de probabilidades onde a sorte tem influência no resultado, no entanto, existem estratégias criadas para maximizar essas chances de se obter lucro. Outra das vantagens de se seguir uma estratégia é existir um raciocínio por trás das nossas apostas, o que torna o jogo mais interessante e menos puramente aleatório. Neste artigo iremos abordar três das preferidas dos jogadores: Martingale, Fibonacci e D’Alembert. Algumas considerações importantes sobre elas:

Os valores que iremos apresentar para as sequências referem-se a unidades e não a euros. 1 unidade pode ser quantos euros o jogador desejar, desejar, desde que 2 unidades sejam o dobro dos euros (ex: 1 unidade 5€, 2 unidades 10€), e assim sucessivamente;

Estas estratégias são progressivas, ou seja, cada vez que se perde aumenta-se o valor da aposta seguinte, e o que as difere é a rapidez com que esse aumento é feito, de acordo com o risco que se queira tomar;

Esta abordagem progressiva baseia-se na premissa de que se algo tem determinada probabilidade de ocorrer, isso acabará por acontecer, mais cedo ou mais tarde, e que esse valor compensará as perdas anteriores;

Para conseguir ultrapassar a variância do curto prazo, é essencial ter consistência em seguir o mesmo padrão, para deixar as probabilidades fazerem o seu trabalho no longo prazo;

Estas estratégias usam apostas 50/50.

Apostas 50/50

Os diferentes tipos de apostas na roleta

Este tipo de aposta é realizado em seleções que tenham, aproximadamente, 50% de chances de serem vencedoras, em cada jogada.

O pagamento para estas apostas é de 2x, ou seja, ou se perde ou se duplica o valor apostado (ex: numa aposta de 5€, perde-se 5€ ou ganha-se 5€ e fica-se com 10€).

Elas encontram-se na área externa da roleta e correspondem a três pares de apostas:

· Vermelho / Preto;

· Par / Ímpar;

· Baixo (1-18) / Alto (19-36).

Neste momento é importante corrigir um erro de interpretação que os jogadores costumam fazer, que se designa por falácia do apostador.

É comum ouvir-se as pessoas dizer “aposta no vermelho até sair”, mas em termos matemáticos, a chance de se acertar é exatamente igual nas 6 apostas mencionadas. Cada nova jogada é totalmente independente das anteriores, pelo que não faz sentido se apostar no vermelho só porque “já não sai há 5 jogadas, então agora é mais provável que saia”, o que é um raciocínio incorreto. Este facto é mais percetível se pensarmos no lançamento de uma moeda, em que instintivamente sabemos que é aleatório sair cara ou coroa, e que o resultado anterior nada diz sobre o seguinte. Resumindo, é indiferente apostar vermelho/vermelho/vermelho ou vermelho/par/baixo. Pode apostar em qualquer uma das 6, a qualquer momento.

Estratégia de Martingale

Também designada por estratégia da duplicação esta é, sem dúvida, a estratégia mais famosa.

1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – …

Em cada aposta perdida, duplicar o valor apostado na jogada anterior até ganhar. Uma aposta vencedora recupera as perdas desse ciclo e ainda se lucra uma unidade, independentemente de quantas unidades tenham sido apostadas na última jogada. Nesse momento, o ciclo fica completo e o apostador recomeça a sequência, com o valor apostado inicialmente.

► Se perder, duplique a aposta;

► Se ganhar, recomece.

Exemplo:

· Aposta 1€ perdida: -1€;

· Aposta 2€ perdida: – 1€ -2€ = -3€;

· Aposta 4€ ganha: -3€ +4€ = +1€;

· Fim do ciclo.

Estratégia de Fibonacci

Embora existam algumas semelhanças com a estratégia de Martingale, também existem algumas diferenças.

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – …

Em cada aposta perdida, somar o valor apostado nas duas jogadas anteriores e apostar novamente até ganhar.

Uma aposta vencedora recupera apenas uma parte das perdas desse ciclo até ao momento, então é necessário permanecer nesse ciclo. Assim sendo, deve-se recuar duas posições e apostar o respetivo montante. No caso de já só haver uma posição, a 1, continuar a apostar uma unidade até terminar o ciclo ou perder uma jogada. O ciclo fica completo quando ganhar até perfazer uma unidade de lucro, que é quando volta ao início da sequência. Nesse momento, o apostador começa um novo ciclo com o valor da aposta inicial, que corresponde ao mesmo da jogada anterior.

► Se perder, avance uma posição;

► Se ganhar, recue duas posições.

Exemplo:

· Aposta 1€ (1ª posição) perdida: -1€;

· Aposta 1€ (2ª posição) perdida: -1€ -1€ = -2€;

· Aposta 2€ perdida: -2€ -2€ = -4€

· Aposta 3€ ganha: -4€ +3€ = -1€;

· Aposta 1€ (2ª posição) ganha: -1€ +1€ = 0€

· Aposta 1€ (1ª posição) ganha: 0€ +1€ = +1€

· Fim do ciclo.

Estratégia D’Alembert

De modo semelhante ao que acontece na estratégia de Martingale e Fibonacci, na D’Alembert também funciona aumentando ou diminuindo a quantia apostada consoante o resultado da jogada anterior, porém aqui é um fator aritmético (soma) em vez de geométrico (multiplicação).

1 – ­2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – …

Em cada aposta perdida, somar uma unidade e voltar a apostar. Em cada aposta ganha, subtrair uma unidade e voltar a apostar. O ciclo fica completo quando ganhar até perfazer uma unidade de lucro. Nesse momento, o apostador começa um novo ciclo com o valor da aposta inicial.

► Se perder, aposte mais uma unidade;

► Se ganhar, aposte menos uma unidade.

Exemplo:

· Aposta 1€ perdida: -1€;

· Aposta 3€ perdida: -3€-3€= -6€

· Aposta 2€ perdida: -1€-2€= -3€;

· Aposta 4€ ganha: -6€ +4€ = -2€

· Aposta 3€ ganha: -2€ +3€ = +1€

· Fim do ciclo

Outras aplicações dadas a estas Estratégias

As estratégias acima mencionadas não foram, como acabámos de ver, criadas especificamente para o uso na roleta e elas têm outras aplicações. Embora as suas relações mais conhecidas sejam com a roleta, elas podem ser usadas em qualquer jogo de casino, bastando o jogador aplicar algum tipo de progressividade nos valores apostados.

Outras aplicações em renda variável são o caso das apostas desportivas e dos mercados financeiros, em que o apostador/trader, quando perde, reforça a sua aposta/posição colocando ainda mais dinheiro nesse mesmo acontecimento.

Melhor estratégia

Agora que já analisámos as principais estratégias, falta-nos saber qual será a melhor. Será que existe uma melhor? A resposta terá de ser: “Depende!” Mas, não se desespere, temos mais umas luzes para lhe dar.

Martingale, Fibonacci e D’Alembert podem parecer muito semelhantes na sua aplicação, mas repare na progressividade de cada uma. Caso haja uma sequência de 9 apostas seguidas sem acertar, a 10ª aposta será no valor de 512, 55 e 10, respetivamente.

O que podemos concluir com esta informação? O seu nível de agressividade, pela velocidade com que as apostas crescem.

O “depende” advém de não haver a estratégia mais certa, mas sim a mais adequada para cada jogador. Consoante o seu perfil de risco, escolha a que melhor o representa no que à relação Risco/ Retorno diz respeito. Jogadores mais conservadores no que toca ao seu dinheiro deverão optar pela D’Alembert, enquanto os mais agressivos devem optar pela Martigale. Escolha a que escolher, uma coisa é certa: quanto maior for o risco, maior o potencial retorno!

Certo é que apesar de ser um jogo bastante simples e de aprendizagem fácil é ainda bastante emocionante e, como pudemos constatar, tem mais que se lhe diga que apenas a sorte quando alguém o joga mais a sério e não apenas por diversão. Nesse sentido, é um jogo que tanto online como fisicamente está para ficar e é um dos ícones dos casinos.

As diferenças entre roleta Americana, Europeia e Francesa

A grande diferença entre as roletas Americana e Europeia tem diretamente a ver com o fato de a roleta Americana ter 2 zeros (0, 00) e a Europeia apenas um zero. Além disso, os números estão em posições diferentes na roleta dando um aspeto diferente as mesmas. Em termos práticos, a roleta Europeia é melhor para os jogadores, uma vez que, a vantagem da casa é de 2,7%, enquanto que a Americana é de 5,3% em função dos dois zeros que tem na roleta em si.

Juntando a isso a roleta Americana se a bola cair no zero todas as apostas externas se perdem, enquanto que se considerarmos as regras da roleta Francesa se a bola cair no zero as apostas externas não se perdem totalmente e se aplica uma destas duas regras:

– Em prison: Isto significa que a aposta “está presa” e permanece na mesma aposta externa para a próxima jogada. Se sair novamente zero, a aposta se perde.

– La Partage: Significa que divide, ou seja, perde metade da sua aposta e a outra é-lhe devolvida.

Em termos matemáticos, a probabilidade é a mesma para o jogador em qualquer uma delas, mas o melhor cenário de todos é encontrar estas regras numa roda ou roleta Europeia, algo que, fora da Europa, apenas é mais fácil de encontrar nos casinos online.

Sucesso da roleta

Independentemente do jogo que escolha a verdade é que existem inúmeras possibilidades para testar a sorte ou alguma das estratégias mencionadas em cima. Além disso, fica comprovado como a Roleta é um dos jogos mais icónicos dos casinos tanto online como físicos e que há mais que se lhe diga do que achar que é apenas uma bola a rolar numa roda com números.