Tendência das noivas: Chá de lingerie; Nada de panela

O chá de lingerie é uma variação do chá de panela, mas, em vez de itens para a casa ou a cozinha, as convidadas devem levar uma linda lingerie para presente. Mesmo sendo uma reunião mais íntima, essa comemoração requer alguns passos básicos para uma boa organização, que envolve planejar brincadeiras, fazer a lista de presentes e de convidados e, é claro, preparar as lembrancinhas

O chá de lingerie é um evento feminino e bastante pessoal normalmente, reúne só as melhores amigas, madrinhas e mulheres próximas da família da noiva.

Essa comemoração começou a virar moda no Rio de Janeiro e São Paulo em meados de 2008. No início, o chá de lingerie era celebrado às vésperas do grande dia, mas como demanda muita organização, começou a ser realizado algumas semanas ou até meses antes do casório.

Devido ao tema do evento, a decoração é sempre divertida e sensual, e as brincadeiras, lembrancinhas e presentes, bem picantes! Justamente por isso, a festa caiu no gosto da mulherada e chegou para ficar, assim como a despedida de solteira.

Geralmente, a noiva é quem organiza essa comemoração, mas recebe ajuda das amigas e madrinhas em todo o processo, principalmente para planejar as brincadeiras que devem ser uma surpresa para a convidada de honra.

O chá de lingerie tem como objetivo reunir as amigas para que a noiva possa relaxar e aliviar as tensões dos preparativos do casamento, além de se despedir da solteirice! É o verdadeiro “clube da Luluzinha”.

É um momento de descontração para se divertir com brincadeiras picantes, brinquedos eróticos e ganhar presentes bem sensuais, como a calcinha fio dental que a noiva poderá usar na noite de núpcias e ao longo da vida de casada.

Os itens podem ser: