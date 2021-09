Edital Aldir Blanc SC 2021 será lançado pelo governador Carlos Moisés

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e o presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Edinho Lemos, irão anunciar na próxima quarta-feira, 8, a data de abertura do Edital Aldir Blanc SC 2021. Inicialmente, as inscrições estavam previstas para o dia 14, mas devem ser antecipadas, devido aos esforços da equipe responsável pelo edital.

O certame foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, uma iniciativa da Câmara dos Deputados, que teve apoio da bancada catarinense. O repasse dos recursos feito pelo Governo Federal visa atender o setor cultural do estado e dos municípios, que foram diretamente impactados pela pandemia. No total, serão distribuídos R$ 26 milhões a projetos e ações culturais em toda Santa Catarina.

O edital feito pela FCC vai contemplar vários segmentos, e a análise será feita por pareceristas contratados pela instituição. Todos os projetos aprovados receberão os recursos até o dia 31 de dezembro de 2021.

Recentemente, a FCC lançou o Edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura e o Prêmio Catarinense de Cinema, que somam R$ 10,6 milhões e encontram-se com as inscrições abertas. “A cultura catarinense está vivendo um novo momento e está recebendo uma atenção especial do governador com investimentos que há muito tempo não se via no Estado”, destaca Edinho Lemos.

