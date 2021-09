Bebê de 5 meses morre com suspeita de engasgamento com leite materno em SC

Uma bebê de 5 meses morreu na noite de sábado (4), .A suspeita é que a menina tenha se engasgado com leite materno.

Os bombeiros foram acionados por volta das 23h, em Três Barras, no Norte Catarinense no bairro São Cristóvão. De acordo com relato da ocorrência, quando os socorristas chegaram ao local encontraram a criança deitada em uma cama, com ausência de sinais vitais.

No local, os bombeiros iniciaram o procedimento de reanimação e utilizaram um desfibrilador. A criança foi encaminhada até o hospital. No trajeto, durante as ventilações, conforme os bombeiros, a menina expelia leite materno pelas narinas.

A bebê chegou a dar entrada no hospital, no entanto, não resistiu e morreu. Um laudo do médico legista poderá informar a causa da morte.

Com informações G1