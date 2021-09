Over Beer apresenta a Banda Primeira Dama acústico neste domingo (05) em São Joaquim

Depois de abrir o mês de setembro com a dupla Jean Lucca e Caio Meira, o Over Beer apresenta neste domingo a Banda Primeira Dama que já possui meio milhão de visualizações no Youtube com a canção “Nada me faz esquecer”, um cover em sertanejo universitário baseado na pródiga canção de Pepê e Neném.

Uma das melhores bandas que já passaram por Santa Catarina, um repertório de alta qualidade e aclamação de público. Nas redes sociais só ganham cada vez mais fãs e elogios por todos os locais onde passam. A Banda Primeira Dama se apresenta neste domingo a noite no Over Beer com a abertura da casa programada para 18h30min