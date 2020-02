Vinícola Suzin prepara degustação no Vinhedo para celebrar a Vindima 2020

A Vinícola Suzin, uma das mais conceituadas de São Joaquim prepara uma degustação especial nos mais frondosos e charmosos vinhedos da Altitude de São Joaquim.

Uma tarde toda degustando diversos tipos de vinhos como os roses, espumantes, brancos e tintos, todos harmonizados com uma tábua de frios e pães preparada, meticulosamente, para o evento da Vindima 2020.

O evento ocorre ao ar puro e ao aconchego dos campos de altitude dos Vinhedos da Alecrim, onde está localizada a vinícola em São Joaquim.

A degustação no Vinhedo da Suzin será no dia 21 de Março de 2020, entre ás 15h ás 18h, com direito a uma taça exclusiva.

As vagas são limitadas e as reservas são pelo fone / whatsapp (49) 9 9918.6601.

Um evento consideravelmente imperdível para quem admira os Vinhos Finos de Altitude.