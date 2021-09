Manifestação impede passagem de veículos em 4 rodovias de SC

Bloqueios parciais impedem a passagem de caminhões e veículos de carga.

Trechos de quatro rodovias de Santa Catarina estão com pontos de bloqueio nesta quarta-feira (8). A maioria dos bloqueios é apenas para caminhões, mas há interdição completa do trânsito em alguns locais.

A atualização mais recente sobre as interdições foi publicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 11h30. Já a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra rodovias no Estado, atualizou as informações sobre os bloqueios às 7h. As restrições são exclusivas para caminhões e veículos de carga.

Veja os pontos interditados:

BR 101:

km 10: em Garuva (bloqueio para carros de passeio e caminhões);

km 25: em Joinville;

km 72: em Araquari;

km 451: em São João do Sul.

BR-116

km 7: em Mafra;

km 138: em Santa Cecília.

BR-282:

​km 342: em Campos Novos

BR-280:

km 1,4: em São Francisco do Sul

km 55: em Guaramirim

km 121: em São Bento do Sul

km 230: em Canoinhas

Com informações G1