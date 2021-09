Franquias são oportunidades de negócios em evento online e gratuito

Salão de Franquias traz negócios com valores de investimento inicial que variam de 10 mil a 500 mil reais, em diversos segmentos.

As irmãs Viviane Klimeika e Tatiana Zanutto, sócias numa empresa que faz curadoria de roupas infantis novas e seminovas, com sede em Curitiba, acabam de formatar uma franquia e vão oferecer a oportunidade no Salão de Franquias promovido pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR, em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), nos dias 10 e 11 de setembro, de forma online e gratuita. Serão 90 franquias nacionais, de vários segmentos. As inscrições podem ser feitas neste link.

Viviane conta que a empresa, a Ninadora, foi aberta há três anos com um novo conceito na época, a proposta de misturar peças novas e seminovas para crianças de 0 a 6 anos – divertidas, descoladas, sem gênero, valorizando marcas autorais, brasileiras, de mulheres empreendedoras, além de incentivar o consumo consciente. Em vez de loja física, malinhas personalizadas de acordo com o gosto da família são enviadas aos clientes. “As mães têm a experiencia de tocar na peça, provar na criança, escolher com calma, ver o que combina com o que já possui no guarda-roupa e o que realmente está precisando comprar”, explica.

Já no início da atividade, a empreendedora começou a ser procurada por mulheres interessadas no modelo de negócio e, na época, passou a auxiliá-las por meio de mentorias. “Ajudei mais de 10 mulheres a montarem negócios parecidos com o nosso”, lembra. A partir daí, ela entendeu a necessidade de estruturar um formato para vender a própria marca. Só que veio a pandemia e o negócio triplicou de tamanho graças ao aumento da demanda por compras virtuais. Por isso, decidiu, antes, aperfeiçoar a plataforma de e-commerce da loja. Passado o turbilhão inicial, a empresária buscou o Sebrae para formatar o modelo de franquia, que ficou pronto em julho.

A empresa chega ao Salão de Franquias para apresentar a proposta de negócio e conhecer o mercado. “Nossa expectativa não é ter muitas franquias. Queremos que os franqueados tenham conexão com a marca, entendam o conceito. Procuramos pessoas que gostem de consumir produtos locais, valorizem o trabalho de mães empreendedoras e marcas autorais”, afirma. O valor do investimento inicial vai de 40 mil a 60 mil reais, dependendo da quantidade de estoque que o franqueado desejar. Para começar o negócio, basta uma estrutura mínima, em casa mesmo, para acomodar os itens da loja.

O sócio-diretor da Home Angels, franquia de cuidadores de idosos, Artur Hipólito, que também participará do Salão de Franquias, considera o evento muito importante para a retomada da economia. “A iniciativa vai abrir novas oportunidades. Parte do movimento de retomada passa pelo mercado de franchising, uma das áreas que se mostrou mais resiliente na pandemia, no sentido de manter os negócios de portas abertas e encontrar alternativas com criatividade e inovação”, avalia.

A Home Angels, fundada em 2009, tem sede em Campinas (SP), e já chegou ao Paraná com unidades em Cascavel, Londrina e Curitiba. A franquia tem 105 unidades espalhadas pelo país e o objetivo é duplicar o tamanho da rede até o final de 2022. A empresa capacita e oferece o serviço de cuidadores de idosos, que prestam assistência emocional e física para as famílias. Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, a assistência e cuidado qualificado de pessoas idosas é um mercado em forte crescimento e muito promissor.

Segundo Hipólito, o perfil de franqueado se divide entre profissionais da área de enfermagem, que encontram a oportunidade de empreender com seus conhecimentos técnicos, somados ao apoio nas áreas de marketing e comercial oferecidos pela franquia; e também pessoas da área de recursos humanos e gestão, já que parte do trabalho é selecionar e capacitar cuidadores para atender os clientes da rede. Inicialmente, o negócio não exige sede física e o investimento inicial vai de 41 mil a 89 mil reais, dependendo do porte da cidade.

Os interessados em conhecer modelos de franquias podem se inscrever gratuitamente, acessar a plataforma, escolher as marcas expositoras que mais se identificarem e agendar horários para uma conversa individual com cada franqueador. Além desse contato, os inscritos terão acesso a conteúdo, painéis e materiais para download com estudos de mercado e informações sobre o segmento.

Os 90 expositores são de diversos segmentos como alimentação, construção, tecnologia, educação, beleza e saúde, moda e acessórios, comunicação, entretenimento, limpeza, negócios e outros serviços. Diversificação que, segundo o coordenador de desenvolvimento empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, exige ainda mais capacitação e conhecimento dos possíveis franqueados.

“A vantagem de o empresário aderir a uma franquia está em trabalhar com um modelo de negócio que já se comprovou eficaz, além de contar com toda uma base de conhecimento e suporte nos mais diversos aspectos do empreendimento. Mas como em toda empresa, é necessário estar atento aos elementos comerciais do negócio, se aprofundar no conhecimento do mercado de atuação e estar atento aos aspectos gerais da economia”, adverte Rodrigo.

O coordenador estadual de Comércio, Mercado e Franquias do Sebrae/PR, Lucas Hahn, destaca a importância do segmento de franquias para o varejo. “O Brasil é um dos países com mais franquias no mundo. O evento vai unir franqueadores a potenciais franqueados com foco na expansão dos negócios e na promoção de um círculo virtuoso de desenvolvimento local e estadual”, afirma. Segundo a ABF, as franquias brasileiras devem encerrar o ano com crescimento de mais de 8% no faturamento e alta de 5% no número de unidades.

Por Assessoria de imprensa Sebrae