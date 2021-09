Serra do Rio do Rastro será interditada nos dias 11 e 12 para evento Uphill Marathon

A Serra do Rio do Rastro será interditada nos dias 11 e 12 para o evento Uphill Marathon. A informação é da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv/SC). Conforme o informativo divulgado nesta quarta-feira, dia 8, a Serra do Rio do Rastro terá horários de interdição neste final de semana.

Os usuários da via devem ficar atentos aos horários de interdição que ocorrem no sábado, dia 11, das 6h às 12h, e no domingo, dia 12 das 6h às 15h Antes e após os horários de interdição da rodovia, o transito segue livre.