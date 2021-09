Ponte das Goiabeiras interditada novamente após volumosas chuvas no Rio Pelotas

As fortes e volumosas chuvas desta semana acabou por causar uma grande estrago na famigerada Ponte das Goiabeiras que teve parte dos trilhos deslocados e pranchões de madeiras levados pela força das águas.

Após o nível do Rio Pelotas baixar, na manhã desta quarta (15), foi possível ver os estragos na estrutura da ponte. De acordo com o Climaterra choveu cerca de 70mm a 80mm em torno de 10 horas, porém essa quantidade de chuva foi em toda a bacia, fazendo com que as águas do rio Pelotas tivessem uma acentuada e rápida elevação que encobriu praticmente toda a Ponte das Goiabeiras.

A força da água comprometeu novamente a estrutura da ponte que ficou novamente interditada. Geralmente a recuperação é feita pelos próprios moradores das margens dos rio de ambos os sentidos. Mas até presente momento não há informações de quando a ponte será novamente restaurada para dar passagem aos veículos entre São Joaquim-SC e Bom Jesus-RS.

Imagens Redes Sociais