Turistas quebram o carro e ficam inseguros na calamitosa Ponte das Goiabeiras

Após as fortes chuvas desta seemana, a situação ficou cada vez dramática na famigerada Ponte das Goibeiras, que interliga os Estados do Rio Grande do Sul a Santa Catarina, passando pela Rota do Caminhos da Neve entre os município de São Joaquim-SC e Bom Jesus-RS.

Na tarde desta sexta (17), um casal de Turista de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi perfidamente levado pelo GPS pela Rota Turística do Caminhos da Neve que é, em si, a menor distância a ser percorrida neste trajeto até Rio Grande do Sul, porém não contavam com a situação calamitosa da Ponte das Goiabeiras e tiveram um certo prejuízo ao passar pelos pranchões de madeira improvisados pelos agricultoras da região e acabaram quebrando carro e deixando a roda encarceirada contra pranchões de madeira. Os turistas só conseguiram sair após o auxilio e moradores locais e dos fiscais da CIDASC.

Problema perto do fim

O Governo de Santa Catarina já anunciou que pretende fazer uma ponte nova e confirmou, após o recebimento de um projeto entregue pela Prefeitura de São Joaquim, a garantia de que o repasse de cerca e 12.5 milhões para a construção de uma nova ponte seja efetuado até novembro deste ano resovendo de vez o problema de décadas neste trecho no Caminhos da Neve.

A Ponte das Goiabeiras, foi, inclusive pauta do SBT dessa sexta-feira: