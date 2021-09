PMSC desenvolve ações pontuais durante Semana Nacional do Trânsito

Entre os dias 18 e 25 de setembro acontece anualmente a Semana Nacional do Trânsito em todo o país. Neste período, serão realizadas ações de caráter educativo e também preventivo. A iniciativa acontece todos os anos, de forma simultânea em todo o país, e tem o objetivo de conscientizar os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

“Nossa intenção é conscientizar o maior número de pessoas possível. Sabemos que a maioria dos acidentes de trânsito envolve questões relacionadas ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas. Muitas situações lamentáveis que poderiam ser evitadas, com ações básicas e consciência”, apontou o comandante da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), coronel Marcelo Egídio Costa.

Ainda conforme o coronel, devido à pandemia, várias ações educativas serão reforçadas pelas redes sociais, mas, mesmo assim, as ações nas rodovias estaduais serão intensificadas.

A Semana Nacional de Trânsito deste ano traz o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

O objetivo principal da ações em Santa Cataria é fazer com que os 24 postos rodoviários, de forma simultânea, realizem ações com a mesma temática. No dia 18, o foco serão os pedestres e ciclistas; no dia 19, as normas gerais de circulação; no dia 20, serão os motociclistas, já no dia 21, o foco será o excesso de peso; no dia 22, as ultrapassagens; no dia 23, o foco será o excesso de velocidade; dia 24, os dispositivos de retenção; e no dia 25, o foco será a embriaguez ao volante.

O tipo de atividade ficará a critério dos comandantes de batalhões, companhias e postos, que poderão se valer de ações de fiscalização, educativas ou orientação, sendo que nestes dias, o foco geral deverá ser a temática acima estabelecida.

Fonte: Polícia Militar de SC