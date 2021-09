“Lua da Colheita”: fenômeno antecede primavera é avistado em São Joaquim

Na noite desta segunda-feira (20), a lua apareceu mais rapidamente sobre os céus de São Joaquim, na linha do horizonte, com uma cor mais alaranjada do que o comum. Ela é chamada de Harverst Moon, porque significa a Lua da Colheita no hemisfério norte, porém no hemisfério sul ela precede a primavera.

Ainda assim, você pode pensar que a Lua da Colheita parece maior, mais brilhante ou mais laranja. Isso porque a Harvest Moon tem uma mística muito poderosa. Muitas pessoas procuram por ela logo após o pôr do sol, na época da lua cheia. Após o pôr do sol em torno do tempo de qualquer lua cheia, a lua vai estar sempre perto do horizonte. Deve ter acabado de subir. É a localização da lua perto do horizonte que faz com que a Lua da Colheita – ou qualquer lua cheia – pareça grande e na cor laranja.

A cor laranja de uma lua perto do horizonte é um verdadeiro efeito físico. Isso decorre do fato de que – quando você olha em direção ao horizonte – você está olhando através de uma espessura maior da atmosfera da Terra do que quando olha para cima e acima.

O tamanho maior do que o normal de uma lua vista perto do horizonte é algo totalmente diferente, mas na verdade é apenas uma ilusão de ótica chamada de Ilusão da Lua .