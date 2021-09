Serra do Rio do Rastro Marathon: Prova inédita movimenta Santa Catarina

Dias 02 e 03 de outubro corredores e ciclistas se desafiam serra acima

Subir a Serra do Rio do Rastro correndo ou pedalando é um desafio e tanto, seja a distancia que for. Mas é isso que cerca de 1500 atletas do Brasil querem e vão buscar nos dias 02 e 03 de outubro, nas provas de corrida e ciclismo da Rio do Rastro Marathon, na famosa serpente de Santa Catarina com mais de 256 curvas. A primeira edição do evento, organizada pela Corre Brasil e pelo Mountain Do, foi planejada e executada diante de pedidos de atletas que queriam ver as duas maiores organizadoras de corrida do Sul do Brasil, num desafio junto com eles, num dos pontos mais bonitos do país. E foi a partir daí que os desafios iniciaram. As equipes responsáveis pelas provas estavam diante de um local de extrema dificuldade logística, organizacional e estrutural. Além disso, durante o planejamento, outro grande obstáculo precisou ser enfrentado, como conta a coordenadora de eventos da Corre Brasil, Mariana Neves.

“A primeira edição de qualquer evento já é um desafio. Você lida com situações novas a todo momento, e realizar num cenário de incertezas que a gente viveu e ainda vive por conta da pandemia, tem sido um desafio extra, sem dúvida. Além disso, tem o frio na barriga em relação a atender a expectativa dos atletas. Quando você cria algo ouvindo a demanda deles, acaba criando uma alta expectativa, e isso é outro desafio, mas diferente do primeiro que atinge diretamente o lado emocional. Este se torna um combustível. O fato de você querer fazer um evento onde as pessoas saiam de lá muito felizes, é o que nos instiga a querer fazer o nosso melhor”.

Quando o assunto é se desafiar, o médico e atleta Adriano Gomes, entende muito bem. Na Rio do Rastro Marathon ele vai correr 67km num intervalo de 24h. No sábado vai enfrentar os 25km e no domingo os 42km, que é a maratona de estrada mais difícil do Brasil, com 2.560m de ganho de altimetria. “Vencer a Serra do Rio do Rastro é muito mais que participar de uma simples corrida. É desafiar seus limites físicos e mentais, é provar que os limites do impossível estão além do que nós mesmos podemos imaginar. E a Rio do Rastro Marathon traz uma prova que promete ser mais difícil e desafiadora, com um belíssimo percurso e uma organização primorosa. Portanto vou encarar esse desafio e tentar provar que posso ir além dos meus limites para uma conquista sem igual nas corridas brasileiras”.

O pernambucano conhecido nas redes sociais como Doutor Corrida já correu em outras oportunidades na Serra do Rio do Rastro e sabe que dosar a corrida é fundamental. Mas para quem vai se enfrentar as provas pela primeira vez, o ultramaratonista e treinador de corrida Leonardo Pontarolli, dá uma dica. “Costumo brincar que o atleta neste tipo de prova deve sempre guardar ‘combustível’. Andar com o tanque na reserva pode praticamente confirmar a quebra. Ela tem um percurso ‘traiçoeiro’ em que muitas pessoas apenas preocupam-se na Serra em si. Mas se o atleta não souber dosar a intensidade e conduzir o ‘pré-serra’ de maneira controlada e inteligente ele pode pagar muito caro”.

Para os ciclistas, a dica é do técnico em equipamentos de ciclismo e também ciclista, Juliano Salvadori. Os dias que antecedem a prova devem servir para fazer um check-list em todos os equipamentos e acessórios da bike. “Faça uma revisão geral do seu equipamento em um mecânico profissional uma semana antes da prova, e faça um pequeno treino teste com sua bicicleta antes de viajar para a Rio do Rastro Marathon, para garantir que ela vai funcionar 100% no dia. Neste formato de prova o seu sucesso depende muito do funcionamento do seu equipamento”.

CORRIDA NO AR: MARATONISTA DIVULGA LIVRO NA RIO DO RASTRO MARATHON

O corredor, jornalista e youtuber do canal Corrida no Ar, Sergio Rocha, vai marcar presença no evento e também vai participar da Expo Feira, que acontece durante a entrega de kits da prova. Ele vai divulgar o livro “100 coisas que Todo Corredor Deveria Saber” lançado no início de 2020 e que com a pandemia acabou não conseguindo divulgar nos quatro cantos do país, conforme tinha planejado. Na Rio do Rastro Marathon vai aproveitar para conversar com os atletas e claro, encarar a difícil subida da serra na prova dos 25km. “Voltar para a Serra do Rio do Rastro é uma oportunidade incrível, um lugar que eu acho sensacional, mágico e super desafiante. Então fazer os 25km para mim vai ser muito bacana e espero que todo mundo se divirta nessa prova, ‘sofra’ e conquiste a Serra do Rio do Rastro”, comenta o atleta.

Segundo ele, o livro pode e deve ser encarado com uma espécie de almanaque para corredores. Ele é fruto de uma série de conhecimentos colhidos ao longo de 20 anos como praticante de corrida, somando com a troca de informações com outros atletas, na passagem pela Revista Contra-Relógio, dos podcasts que produziu, textos publicados em seu website, coluna no UOL, e mais importante de tudo, dos vídeos que produziu para o canal do YouTube, Corrida no Ar, desde 2013.

CUIDADOS: USO DE MÁSCARAS E LARGADAS EM ONDAS

A Rio do Rastro Marathon vai seguir todos os protocolos sanitários de prevenção e combate ao coronavírus. A Arena do Evento terá acesso controlado e monitorado, sendo permitida a permanência apenas de competidores e staffs. Todos os participantes, trabalhadores envolvidos diretamente com o evento vão ter a temperatura aferida por infravermelho. O uso de máscaras será exigido durante a permanência nas arenas de largada, chegada e áreas comuns do evento. No percurso o uso é opcional. Nas três provas o limite de participantes vai ser respeitado, e as largadas vão ser realizadas em ondas. Cada atleta vai receber seu horário na retirada do kit.

Mais detalhes da prova podem ser conferidos no site oficial www.riodorastromaratho n.com.br e nas redes sociais: @riodorastromarathon @correbrasil @mountaindo.trailrun

Por Assessora de Imprensa Corre Brasil