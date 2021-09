Ministro da Saúde Marcelo Queiroga testa positivo para Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19 em Nova York (EUA), onde faz parte da comitiva brasileira que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A informação foi revelada pela CNN. Segundo a TV, Queiroga ficará em isolamento por 14 dias em Nova York e não retornará ao Brasil antes disso.

Com o teste positivo de Queiroga, o Brasil suspendeu a presença de todos os diplomatas brasileiros de todas as reuniões promovidas pela ONU até sexta-feira.

Queiroga não foi o primeiro membro da delegação brasileira a testar positivo. O diplomata responsável pela organização da viagem de Bolsonaro testou positivo no último sábado (18). O brasileiro chegou aos Estados Unidos dias antes da comitiva do presidente, para planejar a viagem de Bolsonaro. Ele faz parte do que se chama de “Ascav”, isto é, Alto Escalão Avançado.

