Desvio começa a ser construído entre Urubici e São Joaquim após a cidade ficar isolada

Na tarde desta segunda-feira, dia 09 de outubro, uma equipe iniciou a construção de um desvio na SC-110 km 381, em Urubici, devido à interdição total da rodovia. O fechamento da estrada foi necessário após fortes chuvas causarem rachaduras no asfalto no trecho da região do Avencal, que também contribuiu para deixar a cidade de São Joaquim isolada.

O desvio em construção visa restabelecer a conectividade e proporcionar uma alternativa segura para a circulação de veículos. A obra está sendo realizada em tempo recorde, com equipes de trabalho dedicadas para minimizar os transtornos causados pela interrupção da estrada. De acordo com a Defesa Civil Secretaria de Infraestrutura e a Prefeita de Urubici Mariza Costa, a previsão de liberação para esse desvio seria para a manhã desta terça (10) se não houver mais movimentação de solo asfáltico.

Veja:

A conclusão do desvio é aguardada com grande expectativa, já que trará alívio aos moradores de São Joaquim e aos viajantes que dependem dessa importante ligação. Enquanto isso, os esforços de recuperação da SC-110 continuam, com o objetivo de restabelecer a rodovia o mais rápido possível e garantir a segurança de todos que dependem dela.

Fique atualizado com as últimas informações sobre a situação da SC-110 em Urubici, pois as autoridades e as equipes de construção continuam trabalhando incansavelmente para resolver essa situação crítica.